Studenti in scena: i ragazzi del Petrocchi con la Nobile Accademia del Sollazzo

Gli studenti delle scuole superiori tornano in scena con le rappresentazioni teatrali in programma per tutto il mese al teatro Bolognini. È il turno degli studenti-attori de La Nobile Accademia del Sollazzo del Liceo Artistico Petrocchi di Quarrata prendere il palco del Piccolo Teatro Mauro Bolognini domani sera, martedì 21 maggio (ore 21), nell’ambito della rassegna a marchio Teatri di Pistoia dal titolo "Studenti in scena", quale conclusione di un progetto scolastico portato avanti durante l’anno. Spettacolo da rappresentare sarà "Il fazzoletto rosso", il cui testo è stato curato da Daniele Rossi, che firma anche la regia, assieme a Laura Ferro, Elena Danti, Annachiara Magni.

A salire sul palco saranno Emil Mirante, Jacopo Gestri, Matilde Signorini, Maddalena Brunelli, Rachele Salvadori, Gianmarco Forciniti, Rachele Tuci, Federico Tesi, Giulia Pratesi, Sara Guerrisi, Martina Masi, Salvatore Astorino, Dylan Simoni e Enrico Suppa (ex studente), con i docenti Daniele Rossi e Elena Danti; Lorenzo Rossini (in regia) e Chiara Pratesi (aiuto dietro le quinte). I biglietti al prezzo unico di 7 euro sono in vendita alla biglietteria del Teatro Manzoni (0573.991609/27112) e online su www.bigliettoveloce.it. La sera degli spettacoli direttamente al Piccolo Teatro Mauro Bolognini dalle 20. La rassegna si concluderà il 31 maggio con la Compagnia dell’Incanto del Liceo Forteguerri che, in collaborazione con Associazione Culturale Zona Teatro Libero, proporrà "Dream on", testo originale a cura degli studenti, regia Elisabetta Iozzelli.

linda meoni