Studenti e insegnanti con Legambiente per "Puliamo il mondo"

Anche a Quarrata l’iniziativa "Puliamo il Mondo 2024" ha visto la partecipazione di un esercito di ragazzi e ragazze, con l’attività organizzata dai volontari di Legambiente Quarrata. Lunedì mattina le classi della secondaria di primo grado Mario Nannini di Vignole, 1A, 2A, 3C, con le insegnanti, indossata la pettorina gialla, i guanti e con le pinze per raccogliere i rifiuti hanno dato il loro contributo nel rendere più pulita la città. "Siamo partiti da via 4 Novembre dove si trova la scuola e abbiamo fatto il percorso a piedi fino alla sede di Legambiente Quarrata sul centro di Olmi in Via Statale. Raccogliendo rifiuti grandi e piccoli lungo i bordi del marciapiede – ha spiegato il presidente di Legambiente Quarrata Daniele Manetti – è stata anche una puntualizzazione sull’educazione civica: abbiamo notato le barriere architettoniche ancora esistenti lungo i marciapiedi e con gli analizzatori portatili abbiamo fatto insieme le analisi per verificare le concentrazioni d’inquinanti nell’aria" che abbiamo respirato durante questa manifestazione".

Insieme ai volontari di legambiente Quarrata era presente anche Iuri Nannetti responsabile di Alia per la scuola e, per un tratto di strada, l’assessore Tommaso Scarnato. Studenti e insegnanti sono stati poi ospitati dai volontari di Legambiente Quarrata nell’aia della sede dell’associazione. "Abbiamo spiegato ai ragazzi che questa era una scuola elementare in passato, e poi una casa contadina e loro sono rimasti molto colpiti da queste notizie perché non ne erano a conoscenza – ha raccontato Manetti – A Olmi, all’incrocio fra via Giosuè Carducci e la Statale Fiorentina, questo edificio che è forse il più antico della frazione, con quella piazzetta di fronte all’ingresso è da sempre punto di ritrovo e base per i nostri volontari".

Daniela Gori