Studenti di talento ’Noi del Pacini’ in festa. Ecco tutti i premiati: "Ora realizzate i sogni"

Sabato mattina di premiazioni nella sala maggiore del Comune di Pistoia. Noi del Pacini Onlus ha consegnato i consueti riconoscimenti agli studenti dell’Istituto Filippo Pacini che si sono distinti nei bandi, promossi dalla stessa associazione nello scorso anno scolastico. Oltre al Presidente Paolo Scannerini, c’è stata occasione per diversi interventi tra i quali quello della dirigente scolastica, Marzia Andreoni, e del nuovo Provveditore agli studi di Pistoia ed ex preside dell’Istituto Pacini, Ilaria Baroni. Sedici i ragazzi premiati suddivisi nelle quattro categorie dei bandi. Il concorso letterario "Una storia d’amore al Pacini", introdotto dalla professoressa Laura Vignali, ha visto vincitrice Sara Saielli ex studente della 5B linguistico, mentre il concorso grafico è stato vinto da Chiara Brusoni della 5A turistico, classe che si è occupata anche dell’accoglienza e della consegna dei premi. Il bando Fair Play è stato vinto da quattro studentesse: Aurora Malucchi (5C linguistico) per il suo impegno nell’attività di animazione nelle RSA, Marta Parise e Sara Sheqeri (4C Afm) viste le ottime risultanze in attività di stage e Valentina Filoni (4 C Afm) in quanto autrice della rielaborazione grafica della copertina del volumetto del decennale dell’Associazione. A premiare le quattro studentesse Sandra Palandri, amministratore unico delle Farmacie Comunali Pistoiesi, e il Presidente di Mutua Alta Toscana, sponsor del bando, Carlo Spini. Infine, la premiazione dei primi sei allievi classificati nel contest musicale Show your Talent vinto da Alice Benelli della classe 3C scienze applicate. Oltre all’attestato l’associazione ha consegnato a ogni studente vincitore anche un premio in denaro. Il momento centrale dell’evento è stato dedicato al premio Noi del Pacini, giunto alla sua terza edizione, conferito ad una personalità legata all’Istituto Pacini che si è distinta per il suo percorso di vita.

Quest’anno è stato assegnato ad Adamo Ascari, ex studente dell’istituto e attuale amministratore delegato di Conad Nord Ovest. A presentarlo ripercorrendo tutto il suo percorso di vita professionale ma anche personale, sono stati i professori ed amici fraterni Gino Spagnesi ed Angelo Vaccaro. Ascari nel suo intervento, oltre a ringraziare per il riconoscimento, ha speso bellissime parole per gli studenti in sala e per tutte le nuove generazioni, invitandoli a non accontentarsi mai, a non cercare la via più semplice o quella più sicura e li ha spronati ad osare nel tentativo di realizzare i propri sogni, proprio come a suo tempo ha fatto lui stesso. Il premio, una formella che riproduce il logo dell’associazione, è stato realizzato dal gruppo ceramica della Fondazione Maic ed è stato consegnato dal Presidente Scannerini e dalla Preside Andreoni.

Gabriele Acerboni