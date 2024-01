Strutture ricettive a caccia di stagionali

Le strutture ricettive stanno iniziando a selezionare personale in vista della prossima stagione turistica. Sul sito dell’ente bilaterale del turismo toscano, www.ebtt.it, sono pubblicate le offerte di lavoro che arrivano da hotel, camping, agenzie viaggio e in generale dalle aziende toscane del settore. Tra le ricerche, quella per un tour operator che sarà inserito nel reparto amministrazione inizialmente con tirocinio extra curriculare retribuito full time. La sede di lavoro è Capannori.

A Siena azienda cerca, a partire da marzo 2024, le seguenti figure: cuoco, aiuto cuoco, lavapiatti, barman e banconista bar. Relais a Radda offre contratto stagionale da marzo ai primi di ottobre a manutentore-facchino, cameriera ai piani, aiuto cuoca e addetto/a alla reception. Cuoco e aiuto cuoco sono ricercati anche da albergo di Chianciano Terme per il periodo della stagione che in questo caso va da aprile a ottobre.