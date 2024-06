Stretta di mano Torresi-Benesperi. Sostegno in vista del ballottaggio

La lista civica Agliana al centro, guidata da Ambra Torresi, sostiene la candidatura a sindaco di Luca Benesperi al ballottaggio del 23 e 24 giugno. L’annuncio ieri, da parte di Benesperi e Torresi, in una conferenza stampa congiunta che si è svolta nella sede del comitato elettorale del centrodestra. "Dopo il voto – ha detto il sindaco uscente Benesperi – mi sono confrontato con Torresi. Ci sono punti convergenti nei nostri programmi e abbiamo raggiunto un accordo per un appoggio esterno di Agliana al centro per la mia candidatura. In caso di vittoria, Agliana al centro farà parte della nostra squadra di governo". Torresi ha aggiunto: "C’è vicinanza tra il programma di Agliana al centro e quello del centrodestra. Non è un apparentamento, perché Benesperi ha già liste che lo hanno sostenuto al primo turno. Noi daremo un sostegno al voto per il ballottaggio e penso che ne possa uscire una bella collaborazione. Io sono una persona moderata, indipendente e sono iscritta all’Anpi. Ho avuto buona accoglienza da parte della squadra di Benesperi. La fiducia è sulla mia persona". Agliana al centro è una lista civica trasversale che riunisce forze politiche e civiche (Italia viva, Psi, Udc e Agliana civica), della quale fanno parte ex esponenti del centrodestra, come l’ex vicesindaco dimissionario Federico Ferretti Giovannelli (ora in Italia viva) e i consiglieri uscenti della lista Agliana civica, che sono passati dalla maggioranza all’opposizione. Sono tutti d’accordo nel sostenere Benesperi? "Ho messo ai voti la proposta – fa sapere Torresi – e la quasi totalità è d’accordo, tra cui Ferretti Giovannelli. Non ha approvato Agliana civica". Scelta pienamente condivisa da Lorenzo Romiti, ex consigliere Pd, dimesso nel 2020 e ora coordinatore della Piana di Italia viva: "Nel periodo in cui ero consigliere sono stato all’opposizione della giunta uscente. Ma bisogna guardare al futuro senza rancori e ideologie. E’ una scelta valutata e condivisa". E nel centrodestra? "Nella mia coalizione – spiega Benesperi – c’è la massima condivisione per questa scelta, che è stata messa al vaglio da parte di tutti". Sul futuro dell’inceneritore c’è accordo? "L’impianto – osserva Benesperi –, se riconvertito, può essere una risorsa e questa posizione non è distante da quella portata avanti da Agliana al centro". Il sindaco uscente informa che, se vincerà, la nuova coalizione di maggioranza sarà composta da Fratelli d’Italia (19,86%, cinque consiglieri), lista civica Benesperi sindaco (17,58%, quattro consiglieri), Forza Italia (6,23%, un consigliere), Agliana al centro (8,93%, un consigliere). In caso di vittoria di Del Fante, Agliana al centro sarebbe all’opposizione con un consigliere, quindi Torresi. Resta fuori la Lega che ha ottenuto il 3,36%.

Piera Salvi