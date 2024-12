Stop agli abbandoni selvaggi. Ora ci sono gli ispettori di Alia. Vigileranno sui ’furbetti’ dei rifiuti

Anche per il 2025 Alia Multiutility avrà tra i propri obiettivi quello di combattere i comportamenti incivili in tema di smaltimenti dei rifiuti, oltre che di rafforzare il senso civico dei cittadini. Sono in arrivo novità importanti nel comune di Serravalle Pistoiese, dove, a partire dal nuovo anno, gli ispettori ambientali di Alia Multiutility saranno operativi sul territorio, lavorando in stretta collaborazione con la Polizia Municipale per garantire il rispetto delle normative ambientali e il mantenimento del decoro urbano. Serravalle va quindi ad aggiungersi ai più di trenta comuni della Toscana centrale, tra i 58 gestiti da Alia, che hanno deciso di avvalersi degli ispettori ambientali. "Proteggere l’ambiente è un obiettivo che richiede la collaborazione di tutti – ha detto Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility – e che nasce da un impegno collettivo. Serravalle è un esempio di impegno nella tutela ambientale e, secondo gli ultimi dati, nel 2022 ha raggiunto oltre l’84% di raccolta differenziata".

Il lavoro degli ispettori si snoderà su quattro progetti principali. I primi sono rispettivamente Serravalle Pistoiese Pulita 1 (nelle zone di Serravalle Centro, Stazione Masotti, Castellina e Ponte di Serravalle) e Serravalle Pistoiese Pulita 2 (nelle zone di Casalguidi, Cantagrillo, Ponte Stella e Vinacciano) e consisteranno in una serie di controlli sul corretto conferimento dei rifiuti e sulle raccolte differenziate. Col progetto Pronto Intervento Ambientale, le verifiche saranno attivate in seguito alle segnalazioni dei cittadini che, tramite l’applicazione Aliapp, potranno partecipare attivamente alla lotta al degrado. Ci saranno poi i controlli anti-abbandoni, con vere e proprie azioni di pattugliamento e di lotta agli abbandoni dei rifiuti.

"È fondamentale che le azioni degli ispettori ambientali siano supportate dal senso civico dei cittadini – ha aggiunto Simone Boschi, direttore dell’area Controllo e rendicontazione servizi di Alia –. Grazie ad Aliapp gli utenti possono segnalare l’abbandono di rifiuti, oltre che prenotare il ritiro di ingombranti e usufruire di numerose altre funzioni". L’importanza degli ispettori ambientali è certificata anche dai dati: nel 2024 sono stati effettuati oltre 70mila controlli, per un totale di più di 2500 verbali e un controvalore di oltre 355mila euro.

"Come amministrazione siamo lieti di annunciare la collaborazione – ha concluso Luigi Gargini, vicesindaco con delega all’ambiente di Serravalle Pistoiese –. Gli ispettori avranno un ruolo fondamentale nel monitoraggio e nella salvaguardia dell’ambiente, assicurando il rispetto delle normative e sensibilizzando i cittadini sulla tutela ecologica".

Michele Flori