Stickler dinamico. Assist di Maldonado

CECCHINI 6. Quasi mai chiamato in causa tranne che per un paio di interventi ordinari.

DONIDA 6,5. Al rientro fa subito (ri)vedere di che pasta è fatto. Pulito e preciso, dalle sue parti il Fiorenzuola non passa mai.

POLVANI 6. Guida il reparto difensivo con la consueta esperienza e saggezza e senza correre pericoli.

ACCARDI 6. Non soffre l’intensità degli attaccanti rossoneri, esce a scopo precauzionale dopo un piccolo acciacco (dal 15’ st MAZZEI 6. Entra in campo per rimpolpare il reparto difensivo).

STICKLER 6,5. Corsa e dinamismo sulla fascia destra: davvero una piacevole novità portata dal calciomercato (dal 26’ st DIODATO 6. Ventina di minuti senza acuti).

GRESELIN 6. Ci prova più volte, ma gli manca sempre la precisione nella scelta finale (dal 18’ st KHARMOUD 6. Al rientro dopo oltre due mesi fa vedere di avere già il ritmo partita. Sarà un’arma preziosa).

MALDONADO 6,5. Inizio difficile, con ammonizione e qualche errore non da lui. Poi piazza l’assist per il vantaggio e tutto torna al proprio posto.

BASANISI 6,5. Si procura la punizione del vantaggio, ma il suo apporto è anche molto altro, tra le consuete accelerazioni e la gestione di alcuni palloni non banali.

MALOKU 6. Meno brillante delle ultime uscite, pur senza commettere alcun errore (dal 18’ st GRILLI 6. Ha una grande occasione nel finale per siglare il 3-0, ma il suo tiro da ottima posizione termina alto).

SPARACELLO 7. Primo tempo di lavoro sporco, nella ripresa tira fuori un bellissimo coniglio dal cilindro e chiude anticipatamente la gara.

PINZAUTI 7. Ancora di testa, ancora al Melani. Altra prova da incorniciare per il numero trenta (dal 30’ st SIMERI 6. Primi minuti in arancione per il nuovo numero nove arancione).

VILLA 6,5. Il Fiorenzuola non è un cliente facile, lui lo sapeva e l’ha preparata nel migliore dei modi. Pistoiese attenta, cinica e concentrata per tutti e novanta i minuti.

Michele Flori