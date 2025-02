Stati generali della Montagna con Santanchè

Per gli Stati Generali della Montagna della Toscana di Fratelli d’Italia arriva Daniela Santanchè, ministro del turismo del governo Meloni. L’appuntamento – all’Abetone-Lupo Bianco alle 17 – è per il 28 febbraio. Santanchè parteciperà all’incontro su "Appennino, un patrimonio da difendere". Il ministro aprirà la manifestazione insieme al consigliere regionale Diego Petrucci. Interverrà anche Vittorio Fantozzi. Il giorno successivo, primo marzo, dalle 15,30, all’Hotel Sichi, in località Pian Degli Ontani, ci sarà l’assemblea regionale degli eletti FdI. Interverranno l’onorevole Giovanni Donzelli, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e l’onorevole Chiara La Porta.