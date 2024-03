Statale 12 chiusa dopo una frana. Percorso protetto per i bambini

La Strada Statale 12 dell’Abetone e del Brennero, è interrotta a causa di una frana avvenuta nel tratto tra l’abitato di Popiglio e quello de La Lima. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operai del Comune di San Marcello Piteglio, i tecnici dell’Anas, carabinieri, polizia municipale e due squadre di operai per mettere in sicurezza l’area. Il vicesindaco, Giacomo Buonomini, che abita non molto distante si è recato immediatamente sul posto. La zona interessata è quella del "Fiorione", il cui nome sembra richiamare quello di una grossa forra: infatti lo smottamento è proprio in corrispondenza di una crepa nel terreno. Starà alle indagini capire se già c’era o se si è formata dopo le recenti piogge. Il luogo dista circa 500 metri dal Ponte Sospeso, e non è nuovo a frane, anche se, esattamente dove è avvenuta quella di ieri, non se ne erano mai verificate. L’ultima, in quell’area, risale alla fine del 2016 e come tutte le precedenti era composta da materiale pietroso mentre questa è prevalentemente di terra. Il distacco si è verificato una decina di metri sopra la carreggiata, che non è completamente ostruita, ma inibita al traffico a causa dei cedimenti del terreno che continuano a verificarsi. Le squadre, dopo aver bonificato la fiancata, hanno iniziato togliendo le reti di contenimento per far scendere a valle tutta la terra. I disagi per la popolazione residente e per chi utilizza quella strada sono di non poco conto e il Comune si è attrezzato per fronteggiare eventuali emergenze, anche perché gli ospedali più vicini, scendendo verso la Lucchesia, sono a Barga, Castelnuovo Garfagnana o Lucca città, quindi a un’ora di distanza. Quanto tempo sarà necessario per il rispristino della viabilità lo si capirà soltanto dopo che è stata rimossa tutta la terra. Una nota di colore: un ciclista inglese diretto a Lucca quando ha visto la strada chiusa è stato preso dallo sconforto, ma grazie all’intervento di Buonomini e dei tecnici che stavano monitorando l’area è stato accompagnato dall’altra parte del cantiere per poter riprendere il viaggio.

Gli alunni di Popiglio delle scuole comunali dell’infanzia e primaria potranno effettuare un "passaggio pedonale protetto accompagnato" alle ore 8 e al ritorno, il pulmino del Comune sarà pronto al lato opposto della frana verso la Lima. Si raccomanda ai genitori di accompagnare personalmente gli alunni. La buona notizia è la riapertura della strada comunale Piteglio Val di Forfora.

Andrea Nannini