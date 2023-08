Stasera riparte "Masiano in festa" Un’istituzione per ballo e cucina

L’inesauribile energia dei volontari si rimette in moto ed è grazie a questa che torna a proporsi anche in questo proseguo d’estate il tradizionale calendario riunito sotto l’insegna di "Masiano in festa". Giorno zero di quest’atteso appuntamento sarà proprio stasera: fino al 3 settembre l’area sportiva della frazione sarà a disposizione per accogliere il flusso di concittadini e amici che vorranno beneficiare di questa opportunità di divertimento e buon gusto con la proposta dalla cucina. La festa è organizzata dai volontari della pro loco di Masiano, della Cooperativa di cultura e sport Emilio Bianchi e del locale Circolo Acli. Nel parco spazi e intrattenimento per tutte le età con giochi per bambini, musica per i più giovani, ballo liscio con le più celebri orchestre italiane oltre alla rinomata ristorazione con i migliori piatti della tradizione toscana, con ciambelle, bomboloni e migliacci a chiudere in dolcezza. Come la scorsa edizione, Masiano in festa ospiterà la tappa di "Csi in tour", la grande iniziativa annuale che promuove i valori dello sport e dello stile di vita sano. La tappa masianese si svolgerà oggi e domani: sarà nell’area della festa che saranno allestite le aree attrezzate per lo sport e il gioco con attività ludico-sportive a ingresso gratuito dalle 19 alle 23. Tane le orchestre spettacolo che animeranno la pista da ballo: si parte stasera con la musica di Federica Cocco per proseguire con le ospitate di Daniela Nespolo venerdì 25, Claudia Vi sabato, la Suonami Band domenica, Omar Lambertini lunedì 28 agosto, Pietro Galassi il 29, l’orchestra di Marco e il Clan mercoledì 30 agosto, Anna Maria Allegretti il giorno seguente, Manuel Malanotte il 1° settembre, Michele Ranieri il 2 e, a chiusura, Gianmarco Bagutti il 3 settembre. Dalla cucina specialità diverse ogni sera. Un rapido assaggio sulla proposta dei primi giorni: stasera penne alla boscaiola e filetto di maiale in crosta, risotto e lasagna di mare e involtini di orata e pancetta a seguire per domani sera, tortelli maremmani sulla pecora e pecora in umido sabato, tagliatelle alla siciliana e calamaro ripieno per domenica. Sempre disponibili antipasto toscano e di mare, panzanella di polpo, crostini misti, pasta al ragù e pomodoro, roast beef e arista, specialità di carne alla griglia, fritto di mare e contorni classici. Novità di quest’anno la pizza, disponibile il venerdì, sabato e domenica. Per informazioni è possibile consultare il sito www.prolocomasiano.it, telefonare al 320.9451966 o collegarsi alla pagina Facebook Masiano Eventi.