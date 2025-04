Stasera l’incontro sui lavori

Stasera, martedì 15 aprile, alle ore 21, al circolo Arci di Pontenuovo incontro pubblico sullo stato dei lavori di consolidamento del ponte sulla Bure sulla strada provinciale Montalese. Saranno presenti il presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo e la consigliera provinciale con delega alla viabilità Lisa Amidei. E’ molto viva l’attesa tra i residenti del Pontenuovo e di Santomato, ma anche tra i tanti utenti della Montalese per conoscere i tempi della conclusione dei lavori e della riapertura del ponte che è chiuso dal 23 ottobre 2024.

In particolare si aspetta chiarezza sul problema della conformità o meno della gettata ai parametri del capitolato, il punto critico che ha determinato l’ultima proroga della riapertura del ponte, dovuta proprio all’esito delle analisi compiute sul calcestruzzo della gettata. I valori di quelle analisi non erano perfettamente in linea con i parametri del capitolato, pur discostandosene in misura lieve. In seguito il direttore dei lavori ha disposto nuove analisi dall’esito delle quali dipende la ripresa dei lavori e quindi la riapertura del ponte.

In vista dell’incontro i tecnici e gli amministratori della Provincia hanno avuto modo di disporre dei dati tecnici necessari per poter fornire delle risposte ai cittadini. Il fatto che qualche giorno fa sia stato eseguito un lavoro sulla gettata del ponte, consistente nella stesura di una guaina impermeabilizzante, fa supporre che ci possano essere le condizioni per una prosecuzione dei lavori. Si attende dunque una data certa per la fine dei tanti disagi provocati dalla chiusura della provinciale. Il primo termine della riapertura era stato fissato al 20 dicembre, poi prorogato al 28 febbraio, poi al 28 marzo e poi ancora "alla fine delle lavorazioni"

G.B.