Stasera il ritorno del soprano Dominika Zamara. Preludio degli allievi del Liceo Musicale Forteguerri

Da Mozart a Bellini, da Verdi a Bizet. Il venerdì musicale degli Amici dell’Opera propone stasera venerdì 7 febbraio (ore 21.15) una grande serata lirica che vede il ritorno del soprano di origine polacca Dominika Zamara e del pianista Stefano Bigoni. Il concerto si svolge nell’Aula Magna del seminario Vescovile in via Puccini 36 e ingresso con parcheggio da via Bindi 4. In programma alcune arie dalle mozartiane Nozze di Figaro e una singolare serie di ariette, liriche e canzoni di Vincenzo Bellini, Francesco Paolo Tosti e Giuseppe Verdi, inframezzate da brani pianistici di Luigi Cherubini, Fréderic Chopin e Sergio Calligaris. Come finale, la celebre Habanera dalla Carmen di Bizet. Entrambi i musicisti vantano un’importante carriera internazionale. Bigoni è musicista e compositore versatile e alla carriera solistica ha sempre affiancato l’attività di camerista e accompagnatore al pianoforte. Il suo repertorio spazia dal periodo barocco alla musica contemporanea, con particolare interesse per il ‘900. Insegna al conservatorio Morlacchi di Perugia e collabora con l’Istituto Superiore di Studi Musicali "Franci" di Siena. Nata a Breslavia, Zamara si è formata tra Salisburgo, Monaco di Baviera e Pesaro. L’attività concertistica l’ha portata a esibirsi in tutta Europa, in diverse metropoli statunitensi, Corea del Sud e Cina. Come di consueto, il concerto sarà introdotto da un Preludio a cura dei giovani musicisti del Liceo Musicale Forteguerri: Matilde Moncini e Laura Billeri, accompagnate al pianoforte dal professor Giovanni Vitangeli, eseguiranno la Sonata XXXI di Domenico Cimarosa ed il primo movimento dalla Sonata di Gaetano Donizetti. L’ingresso è libero a offerta.

Chiara Caselli