Stasera il giovanissimo talento di Martino Rossi. E preludio degli studenti del Musicale Forteguerri

Ancora un giovane pianista per i Venerdì musicali degli Amici dell’Opera. Stasera, venerdì 21 febbraio (ore 21.30) nell’Aula Magna del Seminario in via Puccini 36, ingresso con parcheggio da via Bindi 16, Martino Rossi eseguirà la Sonata Hob 50 in do maggiore di Franz Joseph Haydn e una selezione degli Etudes Tableaux op 33 di Serghej Rachmaninoff, un’opera di notevole impegno tecnico e interpretativo che unisce alla componente sonora una spiccata attitudine a rappresentare immagini.

Martino Rossi si avvicina al pianoforte all’età di dieci anni. Dopo aver terminato gli studi classici, si iscrive al Conservatorio F. Morlacchi di Perugia e conclude il triennio con il massimo dei voti. Vincitore di diversi concorsi nazionali e internazionali, tra i quali Concorso Riviera Etrusca 2024 nel quale ha conquistato il primo premio assoluto, ha partecipato a diverse rassegne musicali presso la città di Montecatini Terme, in collaborazione con il Conservatorio di Mosca. Attualmente studia con Mariangela Vacatello, docente e pianista di fama internazionale e ha partecipato recentemente a masterclass tenute da Beatrice Rana e Riccardo Risaliti. Da diversi anni, spinto dall’interesse verso la musica del Novecento, collabora con sassofonisti in duo presso il Conservatorio.

Il concerto sarà introdotto da un preludio a cura degli studenti del Liceo Musicale Forteguerri. Protagonista è il giovane pianista e compositore Gabriele Joanna che eseguirà "My dream", brano di sua composizione. Seguirà un arrangiamento per pianoforte a quattro mani di "Experience" di Ludovico Einaudi, eseguito da Joanna insieme a Lorenzo Magrini. L’ingresso è libero a offerta. Info: 335.5439579

Chiara Caselli