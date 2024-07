Sportello per le operazioni digitali. Esami, ticket e cambio medico. E’ il progetto Botteghe della salute

È stato attivato, anche sul territorio del Comune di Pescia, un nuovo sportello di facilitazione digitale, gratuito e accessibile a tutti. Il progetto Bottega della Salute è stato istituito grazie alla collaborazione fra l’amministrazione comunale, Anci Toscana, Spi-Cgil e le Misericordia di Pescia e di Castelvecchio. Grazie al supporto di un drappello di operatori volontari, formati appositamente nell’ambito del progetto e specializzati nel supporto al cittadino nell’effettuare operazioni digitali, gli utenti potranno attivare la tessera sanitaria elettronica, modificare la fascia economica per i ticket sanitari, essere aiutati ad ottenere lo Spid, utilizzare il sistema PagoPa, prenotare esami e visite mediche, cambiare il medico di base, o consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico. "Un sistema pensato per supportare le categorie più in difficoltà con le nuove tecnologie- spiega il sindaco Riccardo Franchi –una risposta concreta alla domanda ‘cosa si può fare per venire incontro alle necessità dei cittadini?’".

Soddisfatta Cristiana Inglese, assessore al Sociale. "In Comune lo sportello sarà attivato grazie agli strumenti offerti dal Servizio Civile- aggiunge –le Botteghe della Salute sono previste, dal sistema sanitario regionale, fin dal 2012, e adesso sono disponibili anche a Pescia. Un progetto particolarmente importante per un territorio svantaggiato, perché più lontano dal centro cittadino, come la Valleriana. Contiamo nel prossimo futuro di aprire altri sportelli in tutte le diverse aree del territorio comunale". I servizi della Bottega della Salute potranno essere utilizzati il lunedì e il mercoledì, dalle 9 alle 12, negli uffici comunali al secondo piano di piazza Mazzini 17; il sabato dalle 8 alle 11 nei locali della Misericordia di Pescia; il secondo e quarto giovedì del mese, dalle 9 alle 11, al circolo di Vellano; ogni primo e terzo venerdì del mese dalle 10.30 alle 12 nella sede della Misericordia di Castelvecchio, e ogni mercoledì e giovedì, dalle 9 alle 12, nella sede della Cgil, in via Galeotti 55. Sul territorio comunale era già attivo da mesi uno sportello nella sede Avis in via del Giocatoio, tutti i mercoledì dalle 10 alle 13 oppure su appuntamento.

Emanuele Cutsodontis