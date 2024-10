Sportello gratuito per aiutare le famiglie a ottenere i rimborsi

Uno sportello per aiutare le famiglie alluvionate nelle pratiche dei rimborsi. E’ un’iniziativa della Misericordia di Montale che l’ha intitolata "Help Alluvione Inserimento Dati" perché è finalizzato al supporto ai cittadini soprattutto nella fase di rendicontazione delle spese prevista dalla piattaforma regionale dedicata ai risarcimenti. Lo sportello sarà attivo gratuitamente nella sede dell’associazione in via Martin Luther King ogni mercoledì, a partire da domani 2 ottobre, fino a tutto il mese di dicembre dalle 9 alle 12 di mattina su appuntamento. Grazie all’assistenza dei volontari, i cittadini potranno ricevere sostegno per l’inserimento delle fatture e delle contabili di pagamento, utilizzando lo Spid di secondo livello. E’ un aiuto prezioso per chi, a disagio con le incombenze della burocrazia, rischia di non ottenere il ristoro economico a cui ha diritto. Per le informazioni e per prendere gli appuntamenti è possibile chiamare il numero di telefono 333.3407663 nelle giornate di lunedì e martedì dalle ore 9 alle ore 12. L’impegno della Misericordia di Montale in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione non si ferma però allo sportello, ma prende la forma anche di contributi concreti.

L’ultima iniziativa è il progetto di solidarietà a favore dei cittadini alluvionati nel Comune di Montemurlo promosso dal governatore della Misericordia Massimiliano Pieroni e dalla vicegovernatrice Ilaria Rizzo. In risposta alle richieste del Comitato degli Alluvionati di Bagnolo, che raccoglie le esigenze degli alluvionati di tutto il comune di Montemurlo, la Misericordia di Montale ha avviato una raccolta fondi riuscendo a ottenere 1.000 euro grazie alla generosità di cinque imprese della zona: l’autofficina Meacci Di Meacci Andrea Chiazzano, la carrozzeria Autoelite Srl di Montemurlo, la Conad Snmeraldo srl di Oste di Montemurlo, la Pool Trend srl di Montemurlo e la F.A. Group srl di Montecatini, che hanno donato 200 euro ciascuna. I soldi sono serviti all’acquisto sacchi di sabbia e altri materiali necessari per affrontare le emergenze.

In tempi brevissimi, sono stati acquistati 24 quintali di sabbia, utilizzati per confezionare circa 260 sacchetti, già parzialmente distribuiti agli abitanti di Oste anche grazie ad un magazzino messo a disposizione da un cittadino montemurlese e all’aiuto di diversi cittadini di Oste, Bagnolo e Montemurlo. Il sostegno della Misericordia è stato costante nei riguardi degli alluvionati anche dopo l’emergenza del momento.

Giacomo Bini