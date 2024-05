Sport, paesaggi ed enogastronomia. La stampa estera scopre la Montagna

Sette giornalisti provenienti da vari paesi europei saranno oggi e domani sul nostro Appennino per conoscere la montagna attraverso un mix che unisce sport, paesaggi ed enogastronomia. L’appuntamento, basato sul progetto Tuscany Mountain Experience 23, è promosso da Toscana Promozione Turistica, Consorzio turistico Apm e Ambito turistico Pistoia Montagna Pistoiese, è cofinanziato dalla Camera di commercio di Pistoia e Prato e si svolge in collaborazione con Confcommercio.

Tre giornalisti arriveranno dal Benelux: Bente Hof scrive per ‘Mountainreporters’, la maggiore piattaforma online per vacanze attiva in Benelux, con 15mila abbonati alla newsletter; Erwin van Heeteren è di ‘Ciaotutti’, maggiore piattaforma dedicata al turismo in Italia con 350mila visite al mese e Rosanne Dejong che lavora per ‘De Telegraaf’, il maggiore quotidiano dei Paesi Bassi, con una tiratura di 741mila copie giornaliere.

Dalla Francia, invece, saliranno sulle nostre montagne Clara Bernadette Charlotte Ferrand (per ‘Wildroad’, blog di avventure che ha un seguito di oltre 42mila follower su Instagram).

Dalla Spagna è atteso invece il giornalista Javier Martinez Mansilla (‘Guia Repsol’, ‘Cinco Dias’, ‘Harper Bazaar’, ‘Forbes’, National Geographic). Il gruppo si completa con la Scozia, grazie all’arrivo di John Joseph Maclean, firma dell’autorevole Scottish Sun.

Tutti quanti verranno accompagnati nella due giorni da Gherardo Noferi, di Toscana Promozione Turistica. Il programma del press tour prevede percorsi di trekking lungo il crinale che separa la Toscana dall’Emilia e una pedalata su e-bike attraverso la foresta di Sestaione, verso Lago Nero, oltre ad assaggi di prodotti enogastronomici locali e spunti sulla cultura dei luoghi visitati, per rendere il tour davvero completo.

"Un’occasione unica – commenta il presidente del Consorzio turistico Apm Rolando Galli – per promuovere su scala internazionale il territorio della montagna pistoiese, tramite il racconto di alcune tra le più autorevoli firme del giornalismo di settore e generalista. Il territorio ha molto da dare in ogni stagione, in ottica turistica: comunicarlo all’esterno a una platea così vasta e in target è un valore aggiunto enorme".

Non è la prima volta che la montagna pistoiese ospita giornalisti internazionali in educational con l’obiettivo di far conoscere le bellezze del territorio: un’azione di promozione che si ripete negli anni e che punta a consolidare l’attenzione dei media, sia italiani che esteri, sull’Appennino pistoiese.

Davide Costa