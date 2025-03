Spettacolo in memoria di Matilde

Uno spettacolo teatrale in memoria di Matilde Capecchi, con il ricavato che sarà utilizzato per finalità benefiche. E’ quello che è andato in scena domenica scorsa al Teatro Bolognini di Pistoia, che ha ospitato lo spettacolo "Metti una sera un ladro" a cura della compagnia teatrale "Un so se mi spiego". Una serata promossa dal Lions Club Serravalle Pistoiese e patrocinato dal Comune di Serravalle che prevedeva un biglietto d’ingresso minimo di 10 euro. Al termine della serata sono stati raccolti circa 1800 euro. La somma è stata consegnata ai genitori di Matilde, Bernardo Capecchi e Silvia Biagini. La cifra servirà a finanziare le attività della onlus "Matilde Capecchi-Margherita Silenziosa", che da tempo sostiene la ricerca sul cancro in memoria della giovane di Casalguidi, scomparsa a 18 anni, il 25 aprile del 2020. Solo lo scorso anno, l’associazione fondata dai genitori della ragazza aveva dato un contributo fondamentale alla Fondazione Pisana per la Scienza per l’acquisto di un vibratomo. All’orizzonte si staglia già la prossima iniziativa da portare avanti, con l’avvicinarsi della Pasqua e del quinto anniversario della scomparsa di Matilde. "Siamo pronti a continuare a donare alla ricerca – ha sottolineato Bernardo Capecchi – la prossima iniziativa di beneficenza riguarderà intanto le uova di Pasqua e le colombe. La gente continua a supportarci e questa fiducia ci rende felici".

G.F.