Spesa sostenibile e responsabile: il ruolo di Conad Così si promuovono le giuste scelte alimentari

La Conad da sempre promuove le iniziative per incoraggiare le scelte alimentari sostenibili e resonsabili, con progetti diffusi su tutto il territorio. Abbiamo intervistato Maurizio Stefanelli, proprietario di Conad City in via Pistoiese a Montecatini e Andrea Pagliai, capo area Conad Toscana, sul tema della spesa sostenibile.

Che importanza riveste per Conad la provenienza dei prodotti?

"Conad promuove da anni acquisti a km0, incoraggiando il lavoro dei produttori locali e permettendo ai clienti di scoprire i prodotti tipici della propria terra. Un esempio è la linea "Ori di Toscana". Tutti i prodotti e i produttori vengono sempre controllati da Conad che garantisce la loro qualità".

Quali strumenti ha un supermercato per incoraggiare la spesa sostenibile?

"Ci sono moltissimi modi: Conad, per esempio, ha scelto di offrire vaschette riciclabili per contenere i cibi dei reparti gastronomia, e di privilegiare frutta e verdura fresche per limitare l’uso di imballaggi di plastica e ridurre l’impatto ambientale". Possiamo fare anche noi la nostra parte?

"Ovviamente, per esempio utilizzando buste della spesa in stoffa che mettiamo a disposizione, anziché sacchetti usa e getta, e adottando comportamenti intelligenti nel fare la spesa: comprare solo il necessario, stare attenti alla scadenza, organizzare bene il frigo, preparare ricette anti spreco".

Tante piccole e grandi iniziative per promuovere le scelte che i consumatori possono fare nella spesa quotidiana.