Spes chiude per il terzo anno con un utile. Riconfermato il Cda per un altro mandato

Un utile significativo. L’assemblea dei soci di Spes all’unanimità ha approvato il bilancio 2023 che chiude con circa 55 mila di avanzo ed è un cifra rilevante. Ma soprattutto si tratta del terzo bilancio positivo delle nuova gestione. Inoltre l’assemblea dei soci ha rinnovato per ulteriori tre esercizi e dunque fino al 2027 l’attuale consiglio di amministrazione. ll dato molto rilevante è che la nomina del cda per il nuovo triennio è avvenuta all’unanimità da parte di tutti i Comuni soci che rappresentano l’intera provincia di Pistoia. Il presidente, Riccardo Sensi, ringrazia i sindaci e gli assessori di tutti i comuni per la riconferma e per gli attestati di stima ricevuti. "Non può sfuggire che Spes è un caso atipico nella politica regionale e forse nazionale in quanto i Comuni amministrati dal centrodestra e dal centrosinistra – dice Sensi – che inizialmente si erano divisi sulla nomina del nuovo management, hanno ritrovato unità e coesione ed hanno appoggiato in modo leale e convinto l’azione dell’organo amministrativo nella complicatissima opera di risanamento di una società che era in stato di default".

"Oggi è possibile sostenere che il loro sostegno è stato ben riposto ma anche che senza la lungimiranza di tutti e 20 i comuni della Provincia di Pistoia si sarebbe verificati enormi problemi sociali – aggiunge Sensi –. Nelle case popolari Spes abitano infatti circa 7 mila persone in provincia di Pistoia ed è evidente che siamo in presenza di uno dei settori più sensibili da un punto di vista sociale del nostro territorio".