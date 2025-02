Manca il pediatra nella Montagna pistoiese, o meglio, effettua servizio un solo giorno alla settimana e nelle ultime settimane ci sono stati problemi, anche di orari, e che hanno trovato eco sulla stampa. Problemi a cui le famiglie hanno trovato rimedio affidando i bambini al medico di medicina generale. Sull’argomento, peraltro alla preoccupata attenzione di molti genitori, è intervenuta la minoranza consiliare di Abetone Cutigliano con una sua nota: "Sostegno alla proposta di legge sull’assistenza pediatrica – scrivono dalla squadra di Andrea Tonarelli – Più pediatri per le aree montane, sosteniamo la proposta".

E’ quanto afferma il gruppo consiliare Siamo Abetone Cutigliano, che ha presentato una mozione per sostenere la proposta di legge regionale n. 7, promossa dalle Associazioni dei Genitori e firmata da circa 4.000 cittadini toscani. "L’obiettivo – si legge – è garantire un’assistenza pediatrica nelle nostre comunità, anche con l’introduzione di team misti di pediatri, con continuità assistenziale e specialistica per i più piccoli, soprattutto nelle zone montane come la nostra. La carenza di pediatri e servizi dedicati è un problema che non possiamo ignorare. È fondamentale che la Regione Toscana intervenga per colmare queste lacune e assicurare un futuro più sicuro ai nostri bambini. Chiediamo quindi il pieno sostegno del Consiglio Comunale affinché questa battaglia venga portata avanti con forza!".

La mancanza del pediatra e la sua presenza intermittente è già da tempo uno degli argomenti correlati alla dismissione dei servizi sanitari denunciati da Crest, Associazione Zeno Colò e da molte altre rappresentanze del mondo sanitario della Montagna pistoiese.

