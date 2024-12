Soddisfatto il Cis: "Azienda strutturata. Porterà dei benefici. Massime garanzie"

Soddisfazione per l’aggiudicazione della conduzione dell’impianto di via Tobagi a Herambiente viene espressa sia dall’amministratore unico di Cis spa Edoardo Franceschi che dal sindaco di Montale Ferdinando Betti. "Siamo contenti dell’esito della gara – dice Franceschi – perché Herambiente è un’azienda strutturata che ha grande esperienza perché gestisce una decina di termovalorizzatori sul territorio nazionale e perché la sua offerta prevede miglioramenti sull’impianto anche oltre quelli che erano inclusi nel bando". Tra le molte aziende che avevano effettuato il sopralluogo all’impianto solo Herambiente ha presentato un’offerta. "Herambiente si è avvalsa del fatto di conoscere molto bene l’impianto – spiega Franceschi – avendo partecipato con una sua proposta anche alla manifestazione di interesse sul futuro dell’impianto e avendo anche preso parte alla precedente gara per la conduzione alla quale giunse seconda a pochissima distanza da Ladurner che si aggiudicò quel bando".

Uno dei requisiti inseriti nel bando che hanno portato ad aggiudicare la gestione ad una azienda molto strutturata nel campo della gestione dei termovalorizzatore era la condizione richiesta di un fatturato complessivo da gestione di impianti simili pari ad almeno la metà dell’import di gara che ammonta a 38 milioni di euro complessivi. "I miglioramenti che saranno attuati da Herambiente – spiega Franceschi – aumenteranno la sicurezza dell’impianto, che già è perfettamente in linea con le norme vigenti, e miglioreranno anche la produzione di energia elettrica. L’esperienza di gestione di Herambiente dà le massime garanzie". L’amministratore unico del Cis spa ribadisce inoltre quanto già affermato in altre occasioni a proposito del bilancio della società che è in ottima salute avendo estinto nel 2023 il grosso mutuo relativo alla precedente ristrutturazione dell’impianto. Il bilancio del 2024 non vedrà quindi oneri debitori nei riguardi di istituti bancari.

Anche il sindaco Ferdinando Betti esprime soddisfazione per l’esito della gara. "Siamo contenti di aver concluso questa fase della gara – dice Betti - Herambiente è un gruppo molto solido che conosce bene il nostro impianto ed ne gestisce altri sul territorio nazionale. Inoltre l’offerta dell’azienda comprende diversi investimenti da fare per migliorare l’impianto e in modo particolare dal lato delle emissioni. Inoltre tutti i dipendenti saranno mantenuti e continueranno a lavorare all’impianto e quindi anche a loro viene data tranquillità sul posto di lavoro". Sul futuro dell’impianto dopo i tre anni più uno della gestione Hera il sindaco Betti ribadisce l’idea di un percorso partecipativo e di una consultazione dei cittadini, in altre parole di un referendum. "Sono fermamente convinto – dice Betti – che si debba portare avanti quello già detto da me e anche dal sindaco di Quarrata e mi pare che anche il sindaco di Agliana sia d’accordo su questo e cioè che si debba procedere con un percorso partecipato importante al termine del quale si chieda alla cittadinanza la volontà sul futuro dell’impianto", Sulla situazione del bilancio del Cis spa che è libero da debito dopo che è stato pagato interamente il vecchio mutuo il sindaco Betti sostiene che "le entrate che arriveranno in questi anni dall’impianto dovranno servire a mettere fieno in cascina per una eventuale dismissione e per l’eventuale bonifica dell’area che si dovesse rendere necessaria".

Giacomo Bini