"Snow Mike", un successo Sport e tante presenze

Slalom, telecronache in diretta e momenti di dibattito: la terza edizione dello "Snow Mike", andata in scena il 7 e l’8 febbraio all’Abetone, è stata molto partecipata dal pubblico. In tanti sono saliti all’Ovovia per entrare a contatto con le voci dello sport più amate, giunte per l’occasione per intrattenere, spiegare i trucchi del mestiere e regalare momenti di ilarità. L’iniziativa si collocava nell’ambito del progetto "Montagna e turismo nel 2023" ed è stata cofinanziata dalla Camera di Commercio di Pistoia e Prato insieme a Toscana Promozione Turistica. All’appuntamento hanno preso parte Carlo Vanzini, Cristina Fantoni, Guido Meda, Mauro Sanchini, Jury Chechi, Giovanni Bruno, Valentina Graziosi, Camilla Ronchi, Claudio Rossi, Alberto Laurora, Marco Orbassano, Riccardo Magrini e Luca Filippi.

Denso il programma: il 7 febbraio si è aperto con un allenamento di Slalom Gigante ed è proseguito con una sciata collettiva insieme ai telecronisti. Nel pomeriggio, ecco invece un dibattito molto partecipato sui temi del commento sportivo, con sci, motori e ciclismo al centro dell’attenzione. L’occasione è stata inoltre propizia per degustare e promuovere prodotti tipici della Montagna pistoiese, anch’essi sotto ai riflettori dei media nazionali grazie all’appeal degli ospiti intervenuti. La mattinata dell’8 febbraio è stata invece dedicata alla gara di Slalom, con l’assegnazione finale dei premi.

Al primo posto, nella gara femminile, è giunta Cristina Fantoni; sul podio, dopo di lei, ecco Ludovica Cividini e Anita Vanzini. Nella competizione maschile, invece, il primo posto è andato a Carlo Vanzini, seguito da Luca Filippi e da Alberto Laurora.

Per Rolando Galli, presidente della Società Abetone Funivie, lo Snow Mike ha catalizzato l’attenzione del grande pubblico: "Un’iniziativa – commenta – che ogni anno accorcia le distanze

tra gli appassionati di sport ed i loro idoli dietro al microfono, con una modalità divertente e coinvolgente. Un bene per la Montagna, perché grazie alla notorietà degli intervenuti si attiva un circuito di visibilità notevole sia sui media tradizionali che sui social. In una fase di ripartenza come quella che stiamo vivendo, dopo il difficile inizio di stagione, eventi come questo sono ossigeno puro".

Supporter della manifestazione sono stati la regione Toscana attraverso Toscana Promozione Turistica, il consorzio turistico APM, Rossignol (che fornirà sci e scarponi), Karpos (che fornirà

l’abbigliamento tecnico), Nencini Sport, Società Abetone Funivie, il consorzio Abetone Multipass, la Skiarea SanPellegrino Dolomiti, la Birreria Pedavena e il Val di Luce Spa resort.