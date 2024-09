Si vendono fiori dove un tempo c’era l’edicola: riapre il negozio

Una nuova avventura, quella che ha voluto intraprendere Emanuele Giovannetti a Santonuovo, creando un negozio piuttosto originale nella sua conformazione: nella struttura a chiosco in viale Europa dove si vendevano i giornali, ha deciso di aprire una vendita di fiori. Non a caso il nome scelto per il negozio, inaugurato ieri pomeriggio, è "L’edicola del fiore". Qui si potranno acquistare per articoli da regalo bouquet, composizioni floreali, piantine, fiori recisi. "Era da tempo che ci pensavo – ha raccontato Giovannetti, titolare dello storico garden di Casalguidi - da un lato mi sarebbe piaciuto tentare di estendere l’offerta commerciale a questo tipo di articoli, dall’altra mi pareva triste quel chiosco chiuso da anni proprio nel centro della frazione di Santonuovo e mi sembrava che comunque avesse delle buone potenzialità in quel senso. Così un po’ sul serio un po’ per scommessa ci siamo dati da fare nel recuperarlo. Credo che questa nuova attività potrà dare un contributo ad un’area dove comunque c’è già movimento e vitalità. Allo stesso tempo viene anche rivalutato un punto strategico, portando ulteriore viavai di gente, anche perché nella zona mancava un un negozio di questo tipo".

Svelata dunque ai cittadini la nuova caratteristica del chiosco riqualificato, ridipinto di un accattivante color lavanda e trasformato con alcuni lavori di adeguamento che avevano suscitato una certa curiosità nei passanti, da ieri è iniziata la regolare apertura, prevista per tutti i giorni mattina e pomeriggio, esclusi il lunedì mattina e la domenica pomeriggio. Un’operazione che darà una mano alla rivitalizzazione di Santonuovo. "La vendita sarà concentrata nelle piantine e fiori da regalo, un pensiero che fa sempre piacere ricevere in qualsiasi tipo d’occasione – ha concluso Emanuele Giovannetti – dunque veniteci a trovare, vi aspettiamo tutti con un fior di ...sorprese".

Daniela Gori