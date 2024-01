Si investe sui progetti artistici. Dalla Fondazione Caript un bando per le associazioni

Dopo terzo settore, istruzione e sociale, la Fondazione Caript apre il bando 2024 "Sviluppo e cultura" mettendo a disposizione delle associazioni della nostra provincia 250mila euro con l’intento di sostenere la realizzazione di eventi e progetti in ambito artistico (dalle arti visive agli spettacoli, dalla letteratura alla poesia), oltre che favorire iniziative dedicate alla storia e alle tradizioni del territorio. Un bando aperto agli enti "no profit", ecclesiastici e religiosi che operano in provincia: fra i criteri utilizzati per dare maggior punteggio la capacità di creare partecipazione e di generare un significativo impatto sull’offerta culturale oltre che ad avere un’impronta innovativa.

"È un investimento che confermiamo – afferma il presidente di Fondazione Caript, Lorenzo Zogheri – perché eventi e progetti culturali contribuiscono in modo determinante alla vivacità di un territorio e alla sua capacità di attrazione. Siamo convinti che la cultura sia una delle principali leve che possiamo attivare anche in chiave di sviluppo complessivo a favore delle comunità". Entrando nel dettaglio, il bando dice che per i progetti con ricorrenza annuale sono destinati complessivamente 82mila euro, con contributi che non potranno essere superiori al 60% dei costi previsti e, comunque, non oltre 12mila euro a progetto. Alle attività di tipo occasionale, invece, sono destinati 90mila euro, arrivando ad un massimo di 10mila euro per ogni richiesta inoltrata. Sono previsti, inoltre, 30mila euro per la realizzazione di un evento triennale che si caratterizzi per originalità, per essere co-progettato con almeno due partner (anche pubblici) e per l’impatto sociale atteso. Il contributo, a copertura di non oltre il 70% del costo previsto, sarà confermato per i tre anni senza necessità di presentare una nuova richiesta, a condizione che risultino conseguiti gli obiettivi ipotizzati inizialmente.

Infine, 48mila euro sono destinati a soggetti che, lo scorso anno, hanno beneficiato di un contributo per realizzare un progetto di durata pluriennale. Un percorso davvero importante e radicato oramai nel tempo visto che dal 2021 sono stati sostenuti complessivamente 129 progetti, arrivando a impiegare risorse per quasi 750mila euro. Qualche esempio? Hanno preso sicuramente campo eventi importanti per il territorio come il "Montecatini Opera Festival" piuttosto che il Palio degli arcieri di Pescia oppure il "Toscana Django Festival" sulla montagna pistoiese. Il bando è regolarmente aperto e la scadenza per partecipare è fissata alle ore 12 del 15 marzo prossimo.