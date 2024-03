Si apre la carriera per Martini

Il giovane aglianese Mattia Martini, manager dell’Accademia Spal femminile, è pronto a intraprendere una carriera da direttore sportivo. Ha sostenuto l’esame a Coverciano e ha ricevuto il comunicato ufficiale Figc, diventando ufficialmente direttore sportivo. "Ho preso parte al corso da Direttore sportivo professionista, iniziato a fine settembre 2023 – racconta Mattia – avevo il patentino da Collaboratore della gestione sportiva. L’esame consisteva in una prima parte composta da venti domande di tutte le materie del corso, mentre la seconda parte consisteva in una analisi di una partita, che, per la prima volta nella storia degli esami da direttore sportivo di Coverciano è stata una partita di calcio femminile: Real Madrid-Chelsea 2-2, di Women’s Champions League. Ho avuto docenti e compagni di corso famosi nel mondo del calcio. È stato un percorso importante, per una formazione ampia e completa, ma anche per i quotidiani dibattiti e spunti con i compagni di corso. E’ una grande soddisfazione aver potuto sostenere l’esame e adesso avere l’abilitazione, sono felice. Ringrazio Spal, che mi ha permesso di iscrivermi al corso e gli organizzatori Aic (associazione italiana calciatori) e Adise (associazione italiana direttori sportivi e segretari), costantemente presenti". Martini è manager dell’Accademia Spal femminile dal 2022 ed è anche merito suo la riconquista della serie C nazionale della squadra ferrarese. Classe 1995, ha alzato molti trofei. E’ il più giovane dirigente del calcio rosa italiano ad essere andato a lavorare per un club estero di prima serie: nel 2018, per l’Atletico Madrid.

Piera Salvi