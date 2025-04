Si apre il fronte ’ponte Rosso’. Ipotesi chiusura e disagi. Monta la preoccupazione

Potrebbe essere una estate complessa per gli spostamenti in montagna, nella fattispecie nel collegamento lungo la Provinciale 633 fra Piteglio e Mammiano. Già da qualche giorno, infatti, il Comune di San Marcello Piteglio ha ricevuto informazioni dalla Provincia della partenza delle opere per la messa in sicurezza del Ponte Rosso che rientra nel Piano nazionale di efficientamento di ponti e viadotti e che dovrebbe comportare anche la temporanea limitazione, ovvero la chiusura totale, di un’arteria stradale molto importante che lega le due parti del territorio comunale e, allo stesso tempo, rappresenta una importante valvola di sfogo per salire verso La Lima e Abetone da Pistoia e la Valdinievole.

"Per condividere i disagi che questo intervento della Provincia di Pistoia potrà indurre – fa sapere l’amministrazione – sono stati avviati una serie di incontri con gli interlocutori del territorio, come operatori economici, associazioni, mondo della scuola e del volontariato, coloro che erogano servizi essenziali. Nello specifico, nella prima serata di confronto la Giunta, col sindaco Luca Marmo presente nella doppia veste anche di presidente della Provincia, ha incontrato la Croce Rossa e la dirigenza scolastica di San Marcello. L’obiettivo di questi incontri è quello di far avere agli uffici tecnici della Provincia tutti quegli elementi critici che possono essere abbattuti per ridurre al minimo l’impatto delle opere sia dal punto di vista temporale che degli effetti sulla circolazione". Disagi che, quindi, in ogni caso ci saranno ma – come ha tenuto ha specificare anche la Provincia – in questo momento necessari per poter pensare di avere una infrastruttura fondamentale che sia sicura per il transito senza dover ricorrere a limitazioni.