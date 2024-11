"Si allontana la gente dai mezzi pubblici"

I disagi sono sotto gli occhi di tutti. Il consigliere regionale Alessandro Capecchi, insieme al gruppo consiliare Fdi, è stato raggiunto da serie di segnalazioni per ritardi, interruzioni, treni fermi. "Proprio oggi abbiamo discusso una ennesima interrogazione orale che peraltro ho presentato, insieme al gruppo di Fratelli d’Italia, lo scorso 24 luglio, proprio sui ripetuti e gravi disservizi del servizio ferroviario regionale – spiega –. Nella interrogazione abbiamo chiesto tutta una serie di puntualizzazioni, anche sull’Alta Velocità, e il sottoattraversamento di Firenze, che va tragicamente a sommarsi ai tanti lavori che hanno caratterizzato l’estate ma che, ora che i lavori dovrebbero essere terminati o in pausa, continuano a produrre un disagio che non accenna a diminuire". "Purtroppo la situazione descritta nella interrogazione che i pendolari e gli studenti stanno vivendo la rende ancora attualissima – precisa –.

L’assessore Baccelli ha fornito un lungo elenco di risposte dal forte contenuto tecnico, che ci riserviamo di approfondire e per questo motivo abbiamo chiesto una nuova audizione di Trenitalia e Rfi in commissione. Restano i tanti problemi per il sistema di servizio di trasporti che purtroppo presenta disservizi, che fungono da elemento dissuasore invece che incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici".