Sfida valdinievolina Giovani Via Nova-Pescia

Domani alle 15 prenderà il via il diciottesimo turno dei campionati di Prima e Seconda categoria, con un programma sulla carta decisamente impegnativo. Partendo dal girone A di Prima Categoria: il CQS Pistoia tenterà di restare sopra la zona playout espugnando il campo della Folgor Marlia, mentre il Tempio Chiazzano è chiamato a vincere contro la Torrelaghese. Si passa quindi al girone D: il Quarrata terza forza del raggruppamento cerca punti pesanti nella tana del Maliseti Seano fanalino di coda, l’AM Aglianese dovrà sfruttare il fattore-campo per regolare il Prato Nord (per non complicare ulteriormente la rincorsa verso un posto per gli spareggi-promozione) e l’Atletico Casini Spedalino dovrà vedersela in trasferta contro il Settimello capolista, in un incontro dall’alto tasso di difficoltà.

Scendendo in Seconda categoria, si parte dal girone B: il cammino del Pescia, attualmente secondo a quattro lunghezze dal vertice, ripartirà dal confronto in chiave valdinievolina con il Giovani Via Nova. Il Chiesina Uzzanese, quarto, è in trasferta contro il Molazzana. E appena fuori dalla zona playoff c’è il Borgo a Buggiano di Biagi, che vuole approdarvi superando fra le mura amiche il Borgo a Mozzano. Chiusura con il girone C, dove il San Niccolò capolista appare intenzionato ad incrementare l’attuale margine di cinque lunghezze sulla Pietà 2004 vincendo a Vaiano contro la Valbisenzio, per poi sperare che il Pistoia Nord riesca a bloccare almeno sul pari i pratesi guidati dall’ex-Chiazzano Trupia. Virtus Montale e Montalbano Cecina, entrambe terze a quota 27 punti, cercano conferme e nuovo slancio rispettivamente a Gavinana contro la Montagna Pistoiese e a Larciano contro il Mezzana. Occhio al Cintolese, gasato dal passaggio del turno i Coppa Toscana contro il Pescia (5-3 ai rigori), che vincendo a Prato contro il Tavola metterebbe la freccia. E a completare il quadro, ecco Vernio–Bugiani Pool 84 ed Olimpia Quarrata–Galcianese.

Giovanni Fiorentino