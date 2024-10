Sette danzatori per azzerare ogni distanza

La musica che suona sotto è una delle più celebri registrazioni per pianoforte di tutti i tempi, "The Köln Concert" di Keith Jarrett. Sette danzatori raccontano nel movimento una storia che parla di incontri, azzerata ogni qualsiasi distanza possa impedirli, sia la lingua, il pensiero, l’identità. C’è il Leone d’Argento alla Biennale Danza 2024 Trajal Harrell, tra i massimi danzatori e coreografi della scena internazionale, a inaugurare la stagione danza di Teatri di Pistoia domani, mercoledì 30 ottobre, (alle 20.45), al Teatro Manzoni. La coreografia si apre con i brani dell’artista canadese Joni Mitchell che preparano alla musica di Jarret per i danzatori dello Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble, Titilayo Adebayo, Maria Ferreira Silva, Trajal Harrell, Rob Fordeyn, Nasheeka Netter, Songhay Toldon e Ondrej Vidlar. "The Köln Concert" di Harrell è un promemoria sulla necessità di stare vicini, di avere rispetto e di non dimenticare mai che ci sono storie di persone che difficilmente vengono ascoltate o viste, persone spinte nell’ombra, persone sole, i tossicodipendenti, gli abbandonati, i senzatetto, i tristi, che sfidano il loro abbandono con orgoglio e bellezza. È a loro che appartiene questa serata.

Il coreografo americano Trajal Harrell ha ottenuto riconoscimenti mondiali con la serie di creazioni "Twenty Looks or Paris is Burning at the Judson Church" ed è ora ospite fisso nel circuito internazionale della danza e delle arti visive. Lo stile unico delle opere di Trajal Harrell è il risultato non solo del modo insolito in cui combina linguaggi della danza che potrebbero sembrare molto distanti tra loro, ma anche e soprattutto della fragilità e dell’umorismo che pervadono tutto il suo lavoro. Esteticamente, i suoi pezzi sono sempre un omaggio alle persone che salgono sul palco. Li veste con tessuti accuratamente selezionati, traendo ispirazione dall’haute couture e il suo personale stile coreografico, trasformando i suoi interpreti in insolite creature. Il suo lavoro si è inoltre affermato nel mondo delle arti visive e ha diretto alcuni spettacoli di teatro tra cui la rivisitazione di "Antigone" di Sofocle, quella di "Romeo e Giulietta", di Shakespeare e con "Maggie The Cat" ha riadattato "La gatta sul tetto che scotta", di Tennessee Williams.

Con la sua compagnia di danza, lo Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble ha messo in scena "The Köln Concert", "Monkey off My Back or the Cat’s Meow", "Deathbed", "The House of Bernarda Alba", "The Romeo and Tambourines", tutti in seguito impegnati in tournée internazionali. Quella di domani al Manzoni è un’esclusiva regionale. I biglietti – in vendita ai prezzi di 10 e 18 euro – sono acquistabili online su www.bigliettoveloce.it oppure alla biglietteria del teatro aperta oggi dalle 16 alle 19 e domani dalle 11 alle 15; info: 0573.991609/27112.

