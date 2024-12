Sessanta dipendenti del call center senza stipendio

Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, interviene sulla vicenda dei lavoratori del call center di Pistoia, gestito da Tecnocall srl e Softlab next srl e che ha tra i committenti Enel Energia, che hanno iniziato uno sciopero di 6 ore (2 ieri, 2 oggi e altre 2 domani), perché non ricevono lo stipendio. "All’incertezza a cui erano sottoposti da tempo i dipendenti Softlab - osserva Tomasi -, che ad ottobre hanno evidenziato i ritardi nel pagamento degli stipendi, si aggiunge il mancato versamento della mensilità di dicembre e della tredicesima. Un fatto gravissimo che rischia di mettere fin da ora in ginocchio le famiglie. Adesso diventano fondamentali le tempistiche di gestione di una situazione complessa. Sono al fianco dei rappresentanti sindacali che hanno giustamente portato alla luce il problema e vicino alle lavoratrici e ai lavoratori senza stipendio. Venerdì, oltre ad aver chiamato i vertici Softlab - prosegue Tomasi - ho preso contatti con Enel Energia e ho ribadito la necessità di individuare una strada per sbloccare gli stipendi". La vicenda coinvolge circa 60 dipendenti Softlab.