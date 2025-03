Servizio scoperto: "Manca personale"

"L’ennesimo disagio figlio della gestione dell’amministrazione Franchi sta colpendo in queste ore il nostro comune- afferma Giacomo Melosi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale - il Servizio alla persona e Gestione del territorio, da cui dipendono ad esempio urbanistica e servizi scolastici, risulta bloccato". Il consigliere di opposizione denuncia quella che definisce ‘situazione insostenibile’ che ‘di fatto ha ingolfato la macchina comunale’. "La dirigente è andata in meritata pensione- prosegue -con la sua uscita, sono decadute anche tutte le deleghe ai responsabili da lei fatte, determinando l’impossibilità di firma di atti anche banali, dai permessi di costruire ai passi carrabili; agli avvisi della mensa".