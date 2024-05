Servizio di ascolto psicologico. Lo spazio gratuito del Cisom per chi ha bisogno di un sostegno

E’ stato presentato il nuovo punto di ascolto psicologico del Cisom di Pistoia, nella sede Lilt di via Andreini numero 4. Uno spazio di ascolto gratuito per la salute psicologica che nasce da un progetto del gruppo di Pistoia del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, in stretta connessione con il Comune di Pistoia, Servizi Sociali, Società della Salute e l’Asl e che offrirà il servizio a partire dal 7 giugno. Il Cisom ha da sempre un forte radicamento con il territorio ed è proprio da questa premessa che nasce il progetto del Gruppo di Pistoia. Un’iniziativa che dimostra ancora una volta la capacità della città di fare rete per dare risposte concrete ai bisogni della propria comunità. Gli psicologi del Cisom potranno offrire sostegno e supporto psicologico gratuito a chiunque si trovi in un momento di difficoltà, in una fase critica della vita o semplicemente voglia aprirsi e raccontarsi. Tra i tanti servizi offerti ci sono consulenza, ascolto, sostegno psicologico alla persona o alla famiglia per un massimo di due eventuali incontri successivi, o per invio al servizio territoriale, con la possibilità di effettuare colloqui anche in videochiamata e telefonicamente utilizzando un numero di telefono dedicato. La storia del Cisom di Pistoia nasce nel 2009 coi primi interventi a supporto della popolazione nel terremoto de L’Aquila, dell’Emilia Romagna, del Centro Italia, del Mugello, ma ha prestato servizio in numerose altre occasioni come per le alluvioni avvenute in Liguria, in Veneto, nelle Marche e recentemente nella nostra Toscana.

Nel corso della presentazione del nuovo punto di ascolto sono intervenute Anna Maria Celesti, vicesindaco di Pistoia e presidente della Società della Salute, la dottoressa Marilena De Salvatore, coordinatrice dei servizi sociali di Pistoia e a la dottoressa Valentina Giusti della direzione Uos Psicologia di Prato e Pistoia. Coloro che vorranno accedere al servizio potranno chiamare il numero 0573-1603206, attivo dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.30 alle 12.30, o scrivere una mail a [email protected]

MF