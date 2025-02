Servizio civile. Ultimi giorni di tempo per chi vuole candidarsi 235 posti in provincia

Centoventi progetti in tutto, per più di duecento posti (235 circa) da assegnare in tutta la provincia a copertura di mansioni che pur in diverse modalità hanno a che fare con il sociale, con l’"altro". Ancora una manciata di giorni per candidarsi a operatore volontario nell’ambito del Servizio Civile Nazionale che come ogni anno trova applicazione a Pistoia (come in tutta Italia) attraverso le proposte delle diverse realtà associative locali.

In bacheca una serie di progetti che guardano al benessere e alla salute del cittadino, che insistono su educazione e promozione dei diritti del singolo, assieme a tutta un’ampia serie di opportunità che parlano di terza età, disagio, migrazione, abbandono scolastico e analfabetismo di ritorno, esclusione sociale e promozione dello sport. Come sempre a far la parte del leone per capillarità sul territorio e numero di posti a disposizione è ancora una volta la Misericordia che conferma il suo prezioso contributo a tema sociale con ben quarantasette progetti predisposti per le diverse sedi disseminate tra città, periferia, montagna e Valdinievole con un totale di circa un centinaio di posti ritagliati nell’ambito del servizio civile.

Nella lista dei proponenti non manca ovviamente in forma massiccia l’Anpas con un ricchissimo ventaglio di occasioni divise tra le diverse realtà come Croce Verde, Pubblica Assistenza e Croce d’oro, assieme alla quale figurano la Croce Rossa Italiana coi comitati di Pistoia e Piana, Arci, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (Uildm), Cooperativa Galdus, Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), Avis, Care-Comunità attive per la resilienza e l’empatia, Vides Odv (Volontariato Internazionale donna educazione sviluppo), Amesci, Caritas, Opes, Aics (Associazione italiana cultura sport), Anmil (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro), Inac (Istituto nazionale assistenza cittadini) e Generazione Z-Sport.

Per presentare domanda c’è tempo fino alle 14 del 18 febbraio prossimo. Per candidarsi è necessario, alla presentazione della domanda di partecipazione, avere almeno 18 anni e meno di 29 (28 anni e 364 giorni). I progetti proposti di realizzeranno tra il 2025 e il 2026 e hanno una durata che va da dieci a dodici mesi con un orario di servizio pari a venticinque ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di dodici mesi, le 1.049 ore per i progetti di undici mesi e le 954 ore per i progetti di dieci mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana. È prevista l’erogazione di un assegno mensile di 507,30 euro.

Tutti i progetti e le rispettive specifiche sono consultabili sul sito apposito del Ministero, da dove è poi obbligatorio presentare domanda (domandaonline.serviziocivile.it) tramite Spid. In tutta Italia sono 62.549 i posti disponibili per operatori volontari, una minima parte dei quali afferisce a programmi di intervento da realizzarsi all’estero. Tutte occasioni di crescita che nei casi più felici si sono trasformate in opportunità a lungo termine.

l.m.