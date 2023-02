Servizio civile con l’Avis

E’ aperto fino alle 14 del 20 febbraio il bando "Il dono che serve in Toscana" per i giovani volontari che intendono partecipare al servizio civile universale in Avis. 7 i posti disponibili sul territorio pistoiese. Oltre a Quarrata, ci sono Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pistoia, Uzzano, Provinciale Pistoia (con sede a Pistoia). I giovani volontari saranno impegnati in attività di sensibilizzazione nelle scuole e nei contesti giovanili, per incentivare la donazione anche tra le nuove generazioni. Inoltre collaboreranno alla gestione quotidiana delle attività della sede prescelta in affiancamento al personale dipendente e volontario. Sul www.avistoscana.it tutte le informazioni.