Serravalle Jazz C’è Fabrizio Bosso E con l’omaggio a Stevie Wonder

Ancora suggestioni all’ombra della Rocca di Castruccio per il Serravalle Jazz, edizione numero ventidue, che da domenica scorsa è tornato anche quest’anno a richiamare nel borgo il meglio della musica jazz nazionale e internazionale. Quelle di oggi e domani sono le giornate che completano il cartellone 2023. Si parte alle 18.30 di oggi, negli spazi dell’ex-Oratorio della Vergine Assunta, dove si terrà la presentazione del libro dedicato a Chet Baker dal titolo "Cinque minuti due volte al giorno" di Marco di Grazia, alla presenza dell’autore; introduce Lorenzo Becciani. La sera, alle 21, nella Rocca di Castruccio, il nuovo progetto ‘We Wonder’ del trombettista Fabrizio Bosso dedicato al grande Stevie Wonder in un percorso musicale che sarà condotto dallo stesso Bosso accompagnato dal clarinetto di Nico Gori qui in veste di special guest, dal pianoforte di Julian Oliver Mazzariello, dal basso e dal contrabbasso di Jacopo Ferrazza e dalla batteria di Nicola Angelucci. Il quartetto proporrà alcune delle canzoni più significative di Wonder. A precedere questo intenso omaggio, dalle 21 e sempre in Rocca, il quartetto modern jazz ‘Dialogue’ guidato dal toscano Jacopo Fagioli alla tromba con Amedeo Verniani al contrabbasso, Mattia Galeotti alla batteria e Davide Strangio alla chitarra. Fagioli, nominato Nuovo Talento Italiano nel Top Jazz di Musica Jazz, è attivo in numerosi progetti originali a fianco di artisti della scena nazionale. Fa parte anche della celebre street band Funk Off e collabora con orchestre in Toscana, Umbria e Emilia Romagna.

Ultima giornata quella di domani che si apre con un incontro (alle 18.15, ex-Oratorio della Vergine Assunta) dedicato alla musica blues con la presentazione del libro "Delta Blues" di Ted Gioia, con Francesco Martinelli, intervistato da Alessandra Cafiero. Chiude il programma alla Rocca di Castruccio (ore 21) l’ottavo Premio Sellani, in ricordo del pianista marchigiano Renato Sellani, scomparso nel 2014, più volte ospite di Serravalle Jazz con concerti indimenticabili. Quest’anno il premio è assegnato al fisarmonicista Antonello Salis che si esibirà accompagnato da Nico Gori, Massimo Moriconi, Stefania Scarinzi, Ellade Bandini, Piero Frassi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti; disponibile servizio di bus navetta gratuito per Serravalle paese e ritorno (dalle 20,30 alle 00.30) con partenza da località Masotti (presso la Farmacia). In caso di maltempo, i concerti previsti alla Rocca si terranno, ove possibile, in spazi alternativi al chiuso.