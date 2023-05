"Serietà e impegno" Il Rotary oggi premia il valore degli studenti

Cifra tonda per il Premio "Serietà e impegno", l’iniziativa del Rotary Club che riconosce e premia gli studenti per la bontà del loro operato scolastico e sociale, giunto alla trentesima edizione, pronta a celebrarsi oggi, dalle 15.30 al teatro Bolognini. La formula che ha condotto fin qui la maratona del Club è quella di sempre: ai ragazzi delle classi quinte superiori (che abbiano tra i requisiti una media non inferiore all’8 e che sul piano umano e sociale abbiano tenuto, fuori dall’ambito scolastico, un comportamento eticamente e civilmente corretto), è stato sottoposto lo svolgimento di un elaborato che per questo 2023 ha per titolo: "Alla luce del tuo percorso scolastico descrivi il tuo pensiero sulle problematiche ambientali che interessano il mondo intero". Dopo la valutazione attenta della commissione che ha il compito di riconoscere e valutare competenze, doti umane ed etiche, verranno assegnati dei premi in denaro (mille euro al primo, 700 euro al secondo e 500 al terzo) equamente suddivisi tra Pistoia e la Valdinievole, oltre a destinare una menzione speciale e un assegno di 100 euro ciascuno ai quattordici studenti che si siano particolarmente distinti durante i colloqui. Novità di questo trentennale, la decisione da parte del Rotary Club Pistoia Montecatini Terme di assegnare tre premi speciali Francesco Innocenti alle migliori opere d’ingegno degli studenti, che siano espresse attraverso la pittura, la grafica, i racconti, la fotografia, la scultura o altri mezzi espressivi, che saranno destinatari di premi per il valore complessivo di 6.700 euro. Il contatore delle elargizioni in questi trenta anni supera i centomila euro. L’iniziativa quest’anno ha il patrocinio del Comune di Pistoia che, tramite il sindaco Alessandro Tomasi, ha messo a disposizione la Sala del Gonfalone per consentire lo svolgimento dei colloqui settimanali che hanno preceduto la festa finale, assicurando la sua presenza all’inizio di tutte le sessioni di esame e per la premiazione di oggi al Bolognini.

Qui, a teatro, sarà presente anche il Governatore del Distretto 2071 del Rotary Nello Mari. A tutti i partecipanti verrà consegnata una piantina di ulivo, donata dal green partner Giorgio Tesi Group, simbolo di uno degli scopi principali del Rotary: promuovere la pace. Il Premio, oggi presieduto da Nadia Nesti, è nato per volontà dell’indimenticato presidente del Club Francesco Innocenti nel 1993. Oltre duemila gli studenti delle superiori della provincia premiati. Decine i soci e gli illustri esponenti della cultura che hanno fatto parte della commissione, prestando il loro impegno per il mantenimento e lo sviluppo del Premio convinti della sua importanza. Menzione speciale in questo senso va all’avvocato Francesco Ariodante, per molti anni presidente della commissione del Premio stesso.

l.m.