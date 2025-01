Serie C Agliana sfida la Sancat

Due vittorie per continuare a inseguire i playoff. Sabato 1° febbraio va in scena il terzo turno del girone di ritorno del campionato di serie C: la Valentina’s Camicette se la vedrà con la Folgore Fucecchio, in lotta per la salvezza, dalle 21 alla palestra Martin Luther King di Bottegone, mentre l’Endiasfalti Agliana affronterà la trasferta di Firenze, dove dalle 21 sfiderà la Sancat, in corsa per i playoff. La graduatoria, per quanto concerne la corsa-playoff, recita Montevarchi 30, Pallacanestro Prato 24, Dragons Firenze 20, Valdisieve e Union Basket Prato 18, Bottegone e Sancat 16, Agliana e San Vincenzo 14.

Morale alto in casa Bottegone. Agliana vuole dare seguito all’affermazione interna contro il Cus Firenze. Stavolta nessuna attenuante, serve solo la vittoria.

G. B.