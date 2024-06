Sere d’estate e shopping. Fra show e mercatini: "Sostegno al commercio"

Shopping sotto le stelle. Negozi aperti fino alle 24, musica e mercatini: a Pistoia tornano le aperture serali tutti i giovedì di luglio, con un’offerta completa, destinata a coinvolgere residenti e turisti. I "Percorsi notturni" si rinnovano grazie alla sinergia tra Confcommercio Pistoia e Prato e l’Associazione culturale del centro storico di Pistoia. Si inizia giovedì 4 luglio, quando le attività resteranno aperte in concomitanza con la Notte rossa di Avis e con il primo evento del Pistoia Blues, il concerto di Calexico. Giovedì 11 luglio la musica sarà ancora protagonista accanto allo shopping, con Blues city in piazza Spirito Santo (Percussion Experience dalle 19 alle 21), un doppio show (alle 19 e alle 21) di Meek Hokum sulla Sala (progetto solista di Michele Darrel Bertoldi) e un doppio appuntamento anche in piazza Gavinana (alle 19 e alle 21) con i Jailbirds. I concerti saranno a ingresso libero, dalle 19. Nel frattempo si svolgerà anche il Mercatino del Blues e, di sera, sono attesi i concerti in piazza Duomo di Mario Biondi e Dee Dee Bridgewater

Lo shopping serale torna poi giovedì 18 luglio (eventi in corso di programmazione) e giovedì 25 luglio, in concomitanza con uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pistoiese, la Giostra dell’orso. Tony De Angelis, presidente dell’Associazione culturale del centro storico di Pistoia ricorda che "Ci stiamo preparando per offrire la possibilità di fare shopping serale in un contesto arricchito da tanti eventi. Pensiamo che sia davvero un appuntamento da non perdere ed è bello vedere che di anno in anno si rinnova grazie alla disponibilità di tutti gli attori coinvolti".

"Le aperture serali – è il commento di Giulia Mochi, del negozio Jango 27 – sono ogni anno un’occasione importante per noi commercianti, perché ci consentono di animare davvero la città". Ronny Fusco, di Attitude plus, aggiunge che "i commercianti punteranno tanto su questo momento, anche perché sappiamo che le ultime edizioni sono andate molto bene". "Una serie di appuntamenti - conclude la disamina il direttore di Confcommercio, Tiziano Tempestini - che tornano a valorizzare e sostenere decisamente il lavoro dei commercianti in modo intelligente, sfruttando la combinazione tra le ore serali, gli eventi di luglio e i saldi".