Senzatetto per necessità. “Aiutatemi a trovare lavoro”

Pistoia, 11 gennaio 2025 – “Cerco una sistemazione per dormire e per tenere al sicuro i miei due cani. Ma avrei bisogno anche di un lavoro: ho fatto l’imbianchino, ma sono pronto a rimettermi in gioco in qualunque modo, così da potermi sdebitare con chi deciderà di darmi una mano”. Camminando per la città, ogni tanto vi potrà essere capitato di passare accanto a Walter Sala, senzatetto che da ormai poco più di un anno trascorre gran parte delle proprie giornate a terra davanti al Globo insieme ai suoi due cani, chiedendo l’elemosina.

La sua è la stessa, triste, storia di tante altre persone sfortunate: dopo il Covid-19 l’uomo ha perso il lavoro. Per qualche mese è riuscito ad andare avanti con il reddito di cittadinanza, poi cancellato dal governo Meloni. E così Walter non è più stato in grado di pagare l’affitto della casa dove viveva nella sua Lecco. Da qui la scelta di venire fino a Pistoia.

“Perché proprio Pistoia? Perché dopo essere rimasto senza soldi e una casa, ho deciso di cambiare aria e di lasciare il mio paese, dove nessuno mi avrebbe aiutato. Di questo sono certo. Inizialmente – continua il racconto del 56enne lombardo – ho provato l’esperienza sull’Appennino pistoiese del Popolo degli Elfi, ma dopo poco ho capito che era una situazione che non faceva assolutamente per me e allora mi sono trasferito in città”. Walter ha tentato di percorrere la strada della Caritas o di organizzazioni legate al Comune per trovare una sistemazione: un’opzione tuttavia sfumata vista la presenza al suo fianco dei due cani. Il che ha costretto l’uomo spesso a dormire dove capitava, dentro ad una tenda, sopportando temperature tutt’altro che favorevoli. Solo ultimamente un amico lo sta ospitando.

“Ma ho la necessità di individuare una soluzione più stabile, non posso restare a lungo dove sono adesso. Sono pronto anche a lavorare per chi mi accoglierà per dargli qualcosa in cambio. Mi basta un garage, una stanza, qualsiasi cosa. Intanto voglio ringraziare – prosegue Walter – chi mi ha aiutato finora. Tanti passanti mi lasciano qualcosa per comprarmi da mangiare e per i cani. Pure i commercianti della zona mi stanno dando una mano. Recentemente mi hanno rubato il telefono e una signora ha voluto ricomprarmelo. Insomma, la gente a Pistoia con il cuore d’oro non manca, ma ci sono pure tante persone cattive”.

Le recenti festività non sono state un periodo facile per il senzatetto di Lecco. “Il clima non ha di certo aiutato, fra freddo, vento e pioggia. Il Natale però l’ho trascorso da un amico: sarebbe potuto andare molto peggio. Per il nuovo anno chiedo solo una sistemazione di qualsiasi tipo per me e i miei cani, e un’occupazione che mi consenta di portare avanti la mia vita in maniera onesta e dignitosa”.