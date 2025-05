Senza razzismo e disparità. Il futuro nei progetti dei ragazzi. Aperto il Giardino delle Invenzioni

Anno 2100, il razzismo è stato sconfitto, le disparità uomo-donna abbattute. Lo racconta l’edizione straordinaria di un Tg3 che si direbbe credibile per la sua fattura se non fosse che quello schermo che lo manda in onda in realtà si trova negli spazi della Cattedrale di via Pertini dove da ieri fanno (bellissima) mostra di sé più di cento progetti realizzati da studenti e studentesse – oltre duemila - delle scuole pistoiesi, dall’infanzia alle superiori, nell’ambito del progetto "Sì… Geniale!", cavallo di battaglia di Fondazione Caript. Novità di quest’anno è lo spazio, la Cattedrale appunto, messa a disposizione dal Comune di Pistoia e arrivata a sostituire il Convento di San Domenico per motivi di capienze.

L’impatto con l’energia dei ragazzi è forte sin dall’ingresso e che "Sì… Geniale!" sia un momento atteso lo confermano il vocio e l’entusiasmo che s’incontrano facendo sosta da uno stand all’altro. I temi toccati sono tantissimi: dalle tradizioni locali alla diversità intesa come spunto per una maggiore inclusione, passando per la sicurezza scolastica, la nostra storia, l’ambiente, i "big" della letteratura in un incontro impossibile, quello con la tecnologia – uno su tutti: Dante – e poi ancora il bullismo, la cura di un territorio sempre più fragile. Gli spunti più accattivanti sono quelli che rispondono ai tempi che viviamo. Ecco allora tecnologia e intelligenza artificiale combinate ad automazione e programmazione a rubare la scena. Accade in uno dei progetti della scuola media Martin Luther King che dall’uso di ChatGpt e AI è riuscita a dar vita a un album musicale dove i protagonisti sono i grandi della scienza – Galileo, Torricelli, Galvani, Darwin – diventati capacissimi rapper.

E poi il drone telecomandato dei ragazzi del Fedi Fermi con applicazioni edilizie, il gioco degli scacchi a comando vocale, il "Gbin", cestino a video-riconoscimento che permette e promette una facile (e corretta) raccolta differenziata, anche questo frutto di un cervellotico lavoro dei ragazzi dell’Iti, l’impastatrice intelligente che arriva dal Pacinotti, macchinario industriale (collaudato) che miscela i materiali.

Non manca lo spazio per l’ascolto, perché molti sono i progetti, specie quelli presentati dai più piccoli, che invocano "Il mondo che vorrei", consegnando una verità: "Non siamo troppo piccoli per fare cose grandi".

"La scuola ha risposto in modo straordinario e il luogo dà l’idea del grande coinvolgimento – ha detto il presidente di Fondazione Caript, Luca Gori, al suo primo ‘Sì…Geniale!’ -. Le invenzioni, realizzabili o no, posseggono tutte un elemento concreto comune: è la collaborazione nata tra ragazzi, scuole e insegnanti. Siamo in un nuovo spazio e siamo riusciti a occupare tutto anche questo, ma possiamo ancora crescere. Non mettiamo limiti ai ragazzi, alla loro creatività e alle nostre scuole". "Questa manifestazione – ha aggiunto il professor Ezio Menchi, ideatore del progetto – costa tempo, impegno, passione e intelligenza, stavolta umana, a insegnanti e ragazzi. Ogni anno è per me un’emozione reale che mi porta a considerare quanto vale il lavoro della scuola quando funziona davvero, quando suscita entusiasmo e curiosità. È quindi una festa della scuola, quella vera".

La mostra resterà aperta fino a domenica 11 (ingresso libero dalle 9 alle 19); si potrà votare per assegnare il premio "giuria popolare". I riconoscimenti previsti dal concorso, da 1.000 a 5.000 euro, sono da destinare a iniziative per arricchire l’offerta didattica delle scuole. A presiedere la giuria di Sì... Geniale! è il testimonial Marco Martinelli, ricercatore in biotecnologie vegetali alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e divulgatore scientifico. La proclamazione dei vincitori si svolgerà nella Cattedrale sabato 10 maggio alle 10, con un’ospite d’eccezione: Amalia Ercoli Finzi, tra i maggiori esperti di missioni spaziali e consulente scientifica della Nasa.