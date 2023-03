Senza medici sanità pubblica diventa a rischio

Gabriele Galligani

Il sistema sanitario pubblico in Italia è a rischio. A dirlo non è qualche giornalista con un titolo a effetto, ma Raffaele Donini, assessore dell’Emilia Romagna, coordinatore della commissione sanità della Conferenza delle Regioni. Che qualcosa non andava i cittadini se n’erano accorti da tempo. Ma nessuno pensava che la situazione precipitasse in così breve tempo. Le criticità sono molteplici: alle lunghe liste d’attesa si è aggiunta la carenza di personale, specialmente nei pronto soccorso e in alcune zone è persino diventato difficile sostituire i medici di famiglia. Circostanze semplicemente impensabili solo pochi anni fa.