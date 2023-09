Sei anni senza il viadotto Maresca: selfie sul ponte chiuso e domande senza risposta In seguito al crollo del Ponte Morandi a Genova, il viadotto sul fiume Maresca è stato chiuso 6 anni fa. La Edilpontina ha aggiudicato l'appalto dei lavori e dovrebbe riaprire il 13 ottobre, ma la popolazione è scettica. La Regione si è impegnata a versare ristori agli operatori danneggiati, ma la domanda è: "Come è possibile impiegare oltre 5 anni per mettere a posto 100 metri di ponte?"