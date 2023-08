Scuola, mesi di cantieri Una pioggia di soldi per rinnovare gli istituti Aule, laboratori, palestre

Si direbbe, in gergo, "pioggia di soldi per le scuole" con i fondi del Pnrr intercettati dalla Provincia di Pistoia per i plessi che ospitano l’istruzione superiore. Ieri mattina il presidente Luca Marmo, coadiuvato dal vice presidente Gabriele Giacomelli e la coordinatrice provinciale Elena Zollo hanno presentato il piano dei cantieri aperti e di quelli in procinto di aprire per la sistemazione delle scuole di Pistoia e della Valdinievole a cui si aggiungono anche i lavori a piscine e palestre. È stato dato avvio proprio questa estate a 3 cantieri scolastici rientranti negli interventi Pnrr di messa in sicurezza e riqualificazione integrale dell’edificio.

In particolare si tratta del liceo scientifico Duca D’Aosta, per il quale sono stati finanziati 7.146.670 euro con un contratto d’appalto del 30 maggio scorso che prevede la fine dei lavori per l’estate del 2025. Poco più di 1.431.600 euro all’istituto comprensivo Calamandrei di San Marcello con fine dei lavori è prevista per l’estate 2024, mentre al plesso storico dell’Einaudi sono andati 4.098.017 e consegna delle chiavi per l’estate 2025. Ieri mattina in San Leone la Provincia ha anche specificato che è stato aggiudicato l’appalto integrato per i lavori di adeguamento sismico, riqualificazione funzionale e messa a norma, efficientamento energetico all’ex istituto tecnico geometri Fermi di Pistoia per un importo finanziato di 12.766.955 euro, mentre è in avvio la gara per la realizzazione dello stesso intervento, che partirà a gennaio, anche per il liceo artistico Petrocchi per 3.750.000 euro.

Finanziamenti anche per le palestre scolastiche per le quali sono in cantiere 4 interventi. Si tratta in particolare oltre alla ristrutturazione della piscina palestra Fedi, la cui ultimazione è prevista entro l’estate 2024, anche la ristrutturazione del campo di calcio e polivalente all’aperto con realizzazione di copertura in pvc adiacente al parcheggio della Piscina Fedi per 591.000 euro e la riqualificazione della palestra del Petrocchi per 1.105.000 euro. In Valdinievole invece ad essere interessato alla riqualificazione funzionale della pertinenza esterna alla succursale con realizzazione di 2 campetti è il Sismondi Pacinotti di Pescia per un importo di 170.000 euro.

Nel frattempo la Provincia ha allo studio la realizzazione di 4 nuove scuole. Si tratta del liceo artistico Petrocchi, con 23 aule, 20 normali e 3 speciali, per un totale di circa 500 alunni, da 6 laboratori per un costo complessivo di circa 15 milioni e le altre 3 in Valdinievole. Nello specifico il liceo Lorenzini di Pescia, per il quale la Provincia ha iscritto a bilancio risorse per un milione di euro di cui 700.000 finalizzate all’acquisto dell’area e 300.000 per lo sviluppo della progettazione finalizzata all’appalto integrato, la succursale dell’istituto agrario di Pescia, da realizzarsi nei pressi dell’oleificio sperimentale, attraverso il finanziamento regionale di 300.000, struttura che sarà in grado di ospitare 10 aule e 2 laboratori, per un totale di 4,5 milioni di euro e la nuova sede del Forti di Monsummano.

Arianna Fisicaro