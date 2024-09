Scuola materna, c’è la soluzione. L’orario lungo è assicurato. Il Comune ci mette le risorse

Scuola primaria di Abetone: Ci sono buone notizie per i bimbi che abitano nel Comune di Abetone, è stata trovata la copertura per il sevizio pomeridiano. Il sindaco, Gabriele Bacci ha dichiarato che dopo un incontro con il provveditore è stato trovato un accordo per poter procedere come l’anno appena passato e che è già stata pubblicata una manifestazione d’interessi, quindi chi volesse candidarsi a svolgere il servizio pomeridiano può farlo attraverso tale procedura. A sollevare la questione, era stato il gruppo consiliare "Siamo Abetone Cutigliano", composto da Andrea Tonarelli, Vanessa Ceccarelli e Alessandro Olioni, in cui si chiedeva al Consiglio comunale di impegnare sindaco, giunta e consiglieri delegati alla materia, chiedendo di "coperire l’orario scolastico pomeridiano all’interno della scuola dell’infanzia di Abetone come in qualsiasi altro istituto di parigrado all’interno dell’omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese, attraverso l’utilizzo dei canoni B.I.M. e di farsi portavoce con il preside e la struttura dirigenziale dell’omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese nonché con il provveditorato agli studi affinché siano scongiurate chiusure e riduzioni di orario dei plessi scolastici del comune di Abetone Cutigliano". Con uno scambio in punta di penna tra i due ex colleghi di governo, Andrea Tonarelli, capogruppo della minoranza che aveva presentato la mozione e il sindaco Gabriele Bacci si sono dichiarati soddisfatti del traguardo raggiunto. In un messaggio Tonarelli si è detto soddisfatto della velocità con cui è stata portata a termine la preoccupante vicenda: "Fa piacere, che a seguito della mozione presenta ieri, si pubblichi la manifestazione d’interesse e quindi deduco si siano trovate le risorse economiche che non erano impegnate. Come una buona minoranza siamo serviti da stimolo e apprendiamo con piacere che c’è il bando". Immediata la controreplica di Bacci: " Non è stata fatta a seguito della vostra mozione ma a seguito della riunione del 3 settembre con i genitori e l’incontro del 28 giugno con il preside. Sai che non abbiamo problemi nel dare i meriti a chi li ha e mi fa piacere che siate d’accordo con noi". Il problema è reale perché i bambini iscritti, al momento sono solo due e una migliore offerta potrebbe attrarre nuove iscrizioni.

Andrea Nannini