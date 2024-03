Scoppia la tennis-mania. La Coppa Davis in mostra

Appuntamento di prestigio per celebrare un successo storico del tennis italiano che mancava dal 1976. Ecco che da ieri, e per tutta la giornata di oggi, la Coppa Davis è esposta alla galleria civica Moca (Montecatini Contemporary Art), dove tutti potranno ammirarla. Sarà possibile accedere alla sala dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Alla presenza tra gli altri del sindaco Luca Baroncini, la Federazione Italiana Tennis Padel ha presentato la tappa termale del tour nazionale per celebrare questo trionfo storico ed esporre la coppa vinta dall’italia in tutte le città che negli anni hanno ospitato partite di questo ambito trofeo: in Toscana le città coinvolte sono state Livorno, Firenze, Prato, Follonica e ovviamente Montecatini terme. Il comune termale si è organizzato per avere questo ’ospite d’onore’,in virtù del fatto che che nel 2008 lo Sporting Club di Montecatini ha ospitato gli incontri tra Italia e Lettonia e questo grazie alla straordinaria organizzazione del compianto Adriano Bandini, un dirigente d’eccellenza con volontà ferrea che è riuscito negli anni a trasformare eventi apparentemente di secondo piano in eventi eccezionali.

Un trofeo che è tornato a vestire i colori azzurri dopo 47 anni, quando la nazionale di Panatta riuscì a trionfare contro il Cile. Così si è evoluto soffermare sul momento del tennis italiano il presidente Bruttini: "La vittoria dell’insalatiera rappresenta un punto di partenza del nostro tennis, che sta vivendo un periodo estremamente florido con il boom del fenomeno Sinner ma con altri cinque giocatori nei primi 100 con un’età compresa tra i 21 e i 23 anni. Questo ha reso la nazionale italiana la prima nel ranking alla fine del 2023. Parliamo di un percorso iniziato parecchi anni fa con la nuova federazione che attraverso un lavoro minuzioso da un punto di vista tecnico da parte dei maestri italiani, ha fatto sì che si venisse a formare una squadra formata da ragazzi giovani e di grande valore". Negli ultimi anni il tennis italiano ha dato grandi segnali di crescita, adesso è un movimento in grande salute e con margini di crescita esponenziali. E Montecatini ne è stata testimone a tutti gli effetti.

Leonardo Meacci