"Scintille e ceneri", il libro di Virgilio Dominici sulla storia del circolo di San Michele Agliana

Alla Festa provinciale Anpi, al circolo Arci del Parco verde di Quarrata, domani, domenica 20 (alle 16.30) sarà presentato il libro di Virgilio Dominici "Scintille e ceneri". Con l’autore saranno presenti il vicesindaco di Quarrata Patrizio Mearelli, il sindaco di Agliana Luca Benesperi, Aldo Bartoli (presidente Anpi Pistoia), Silvia Bini (presidente Arci provinciale). Relatore Roberto Bertini, che ha curato la premessa del libro. Coordina Piera Salvi, giornalista de La Nazione. Il libro di Dominici approfondisce la storia del circolo La Scintilla di Agliana, nella frazione di San Michele, che risale a oltre 70 anni fa (già ricostruita in due precedenti volumi dagli alunni delle scuole medie coordinati dal loro insegnante Paolo Magnanensi per il 50° e dal compianto professor Renato Risaliti, storico e ricercatore, per il 60°). Dominici ha scavato ulteriormente tra testimonianze orali e documenti da lui archiviati, risalendo ai decenni precedenti quando esisteva un luogo di ritrovo chiamato ‘La Pace’. Dominici (in foto) è nato a Lucignano (Arezzo) e si trasferì ad Agliana nel 1957 divenendo ben presto un attivista del circolo La Scintilla, fino a ricoprire per trent’anni l’incarico di presidente dell’Associazione civile circolo La Scintilla. Si è sempre interessato alla vita sociale, culturale e politica di Agliana.