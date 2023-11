Scatta l’antincendio. Evacuati 700 ragazzi

Sono stati momenti di paura ieri mattina, poco prima delle 9, quando era appena suonata la campanella e gli studenti erano già tutti nelle aule a fare lezione. E’ stato l’allarme antincendio a interrompere la mattinata di lezioni al liceo Scientifico Duca D’Asta sul viale Adua. Immediati sono scattati i controlli per verificare dove fosse l’emergenza e l’incendio, ovviamente.

Ma prima ancora, è stato necessario evacuare l’intera scuola: circa 700 gli studenti che hanno lasciato i loro banchi e si sono riversati all’esterno, nel piazzale antistante la scuola. Le operazioni di evacuazione sono riuscite perfettamente, come ha spiegato lo stesso dirigente scolastico, professor Paolo Biagioli: "In pochi minuti erano tutti fuori, all’esterno e al sicuro. E per maggior sicurezza, abbiamo chiesto subito l’intervento di due pattuglie della Polizia Municipale, che ha sorvegliato la strada, che dal liceo si immette poi sul viale Adua, dove c’è molto traffico la mattina".

Sembra che a far scattare l’allarme antincendio sia stata una centralina presente nell’archivio nel piano seminterrato, come hanno confermato subito i vigili del fuoco intervenuti insieme ai tecnici della Provincia.

"Si tratta di un sistema guasto – ha spiegato il dirigente Biagioli – che sarà sostituito al più presto. Voglio ringraziare i pompieri che sono prontamente intervenuti e hanno controllato tutti gli ambienti. In mezzora o poco più, gli studenti erano tutti rientrati e hanno potuto riprendere le lezioni come ogni giorno. Sarà nostra cura far riparare la centralina nel più breve tempo possibile".

