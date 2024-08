Scatta la manutenzione dei corsi d’acqua. Nuovi mezzi per il Consorzio di Bonifica. Acquistati e già all’opera sul territorio

Manutenzione per la sicurezza idraulica dei corsi d’acqua. Investimenti sui mezzi per 220 mila euro. Il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno ha acquistato, recentemente e già messo in opera due nuovi mezzi operativi utili per incrementare e migliorare l’esecuzione degli sfalci della vegetazione tipici della stagione estiva della bonifica. Uno è un cingolato della Energreen, particolarmente indicato per la manutenzione dei corsi d’acqua del comprensorio ricadente nell’ambito d’intervento della sede operativa di Quarrata, caratterizzato da sommità strette e scarpate lunghe, per cui è fondamentale avere grande stabilità e sbraccio lungo.

Il Consorzio, che già possedeva tre mezzi con tali caratteristiche, potrà così prevedere la sostituzione di uno dei due mezzi più vetusti con questo ultimo arrivo, immatricolato 2016 e acquistato per 82 mila euro, dunque usato ma in ottime condizioni operative. L’altro ultimo arrivo tra i mezzi operativi di proprietà consortile è una trattrice agricola gommata marca da impiegare con un trincia posteriore meccanico e dunque avente caratteristiche analoghe ai mezzi già presenti nel parco macchine consortili che va così a rinnovarsi con un mezzo nuovo del valore di 139 mila euro.