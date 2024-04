Sara Fanti neodottoressa da 110 e lode

Un traguardo raggiunto con il massimo dei voti: Sara Fanti torna da Caserta con una laurea conseguita con 110 e lode. Niente male per la giovane de Le Piastre che ha discusso, alcuni giorni fa, una tesi su terapia intensiva-sepsi shock settico, che la conduce direttamente a contatto con una condizione estremamente pericolosa per la vita. Un segmento della sanità di grandissima responsabilità. La storia di Sara con la sanità inizia già in casa, la mamma lavora in sala operatoria, alla fine degli studi superiori la passione si fa sentire e si iscrive a Firenze, alla facoltà di farmaceutica, ma la nostra studentessa non si riconosce nella disciplina e dopo qualche tempo si trasferisce a scienze infermieristiche, ma non è ancora il suo traguardo. Così prende la strada di medicina trovando questa volta la sua dimensione ideale. "Da Firenze a Caserta – ci ha detto la neodottoressa – non è stata una passeggiata, ma la voglia di raggiungere il risultato ha fornito energia in abbondanza e così siamo arrivati al fatidico giorno della discussione". E con un grande risultato. Ora per la dottoressa Fanti si apre il percorso della specializzazione, che la porterà a Firenze, poi chissà. Certo, per la Montagna, avere un medico che gioca in casa sarebbe una bella cosa e Sara considera quella del medico di base una professione affascinante. Ora però l’obiettivo è puntato sulla specializzazione.

Andrea Nannini