Saperne di più. Un incontro sui Bitcoin

Stasera, giovedì 24 aprile, alle ore 21, nella sala del Centro Culturale Nerucci di Montale si terrà un incontro sui Bitcoin, il denaro digitale che sta rivoluzionando il panorama monetario mondiale con ripercussioni anche sugli sviluppi tecnologici e sociali. La serata fa parte di un ciclo di incontri di divulgazione scientifica intitolato "Sapere, segni, sistemi" organizzato dal Gruppo Culturale WoOAss, che sta per "William of Ockham Association", di Pistoia con il patrocinio del Comune di Montale.

"In un mondo sempre più digitale – spiega Roberto Tognelli del gruppo WoOAss – il denaro sta cambiando volto. Bitcoin, nato come esperimento, è oggi al centro di un dibattito globale su finanza, libertà e futuro". L’incontro si propone di spiegare innanzitutto cosa sia il Bitcoin, perché se ne parli tanto e anche quali opportunità e quali rischi comporta questa nuova moneta. "In tempi di inflazione, tracciabilità e instabilità geopolitica – sostiene il gruppo organizzatore – Bitcoin rappresenta una salvezza sotto forma di oro digitale, ma anche un’innovazione sociale e culturale. Non è solo tecnologia, è un’idea che sfida i modelli economici tradizionali".

La serata è rivolta a chi non sa nulla dei Bitcoin e voglia orientarsi nel dibattito in corso su questa nuova realtà monetaria. Il programma degli incontri successivi comprende l’8 maggio, con una serata sui numeri, vale a dire "Astrazione e prassi sull’idea del numero e del contare", il 22 maggio un dialogo sull’intelligenza artificiale, il 5 giugno sulle parole (etimologie, figure retoriche, palindromi ed altre questioni di linguistica), il 19 giugno sulle onde gravitazionali: "nuovissimo e sorprendente modo di guardare l’universo".

Giacomo Bini